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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۱

حمله انتحاری به یک مسجد در نیجریه

حمله انتحاری به یک مسجد در نیجریه

رسانه‌های محلی نیجریه از حمله انتحاری به یک مسجد در شمال نیجریه خبر دادند که در پی آن ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های محلی نیجریه از حمله انتحاری به یک مسجد در شمال نیجریه خبر دادند که در پی آن ۱۱ نفر جان خود را از دست دادند.

بر اساس اعلام مقامات این کشور بامداد روز چهارشنبه و در هنگام نماز صبح یکی از اعضای گروهک تروریستی بوکوحرام بمبی را در میان نمازگزاران در این مسجد منفجر کرده است.

این حادثه در شهر مرزی «گامبورو» در شمال شرق نیجریه و در نزدیک مرز کامرون روی داده است.

پیش از این حمله انتحاری شبه‌نظامیان مدنی در اطراف شهر گامبورو به ۴ مظنون انتحاری مشکوک و موفق به دستگیری یکی از این مظنونین شده بودند.

کد مطلب 4191481
سارا فرجی

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