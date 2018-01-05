  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۲۰

ترکیب استقلال برابر تراکتور اعلام شد

حضور پژمان منتظری و فرشید اسماعیلی در ترکیب اصلی آبی پوشان

حضور پژمان منتظری و فرشید اسماعیلی در ترکیب اصلی آبی پوشان

تبریز- ترکیب استقلال برابر تراکتور اعلام شد و حضور پژمان منتظری و فرشید اسماعیلی در ترکیب اصلی آبی پوشان یکی از نکات اصلی این ترکیب است.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران امروز در حالی از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود که شفر سرمربی تیم استقلال نفرات اصلی خود را برای این بازی اعلام کرد.

امروز سید حسین حسینی درون دروازه تیم استقلال قرار میگیرد و میلاد زکی پور، پژمان منتظری، وریا غفوری، مجید حسینی، امید نورافکن، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی، امید ابراهیمی، محسن کریمی و علی قربانی دیگر بازیکنان تیم استقلال در این بازی هستند.

امروز پژمان منتظری در خط دفاع جانشین روزبه چشمی می شود و فرشید اسماعیلی نیز جایگزین چپاروف می شود.

کد مطلب 4191483

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها