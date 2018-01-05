حضور پژمان منتظری و فرشید اسماعیلی در ترکیب اصلی آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم تراکتورسازی تبریز و استقلال تهران امروز در حالی از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود که شفر سرمربی تیم استقلال نفرات اصلی خود را برای این بازی اعلام کرد.

امروز سید حسین حسینی درون دروازه تیم استقلال قرار میگیرد و میلاد زکی پور، پژمان منتظری، وریا غفوری، مجید حسینی، امید نورافکن، داریوش شجاعیان، فرشید اسماعیلی، امید ابراهیمی، محسن کریمی و علی قربانی دیگر بازیکنان تیم استقلال در این بازی هستند.

امروز پژمان منتظری در خط دفاع جانشین روزبه چشمی می شود و فرشید اسماعیلی نیز جایگزین چپاروف می شود.