دیدار مخفیانه مقامهای سعودی و اسرائیلی در پاریس با هدف بررسی حمایت از دولت سنیوره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازنشریه المنار، منابع آگاه درپاریس اعلام کردند : دیدارهای مخفیانه ای از 3 هفته پیش بین مسئولان عربستانی و اسرائیلی در فرانسه درحال انجام است که مهمترین این دیدارها از روز چهارم ماه جاری میلادی( دسامبر= آذر) درمنزل یکی از مسئولان امنیتی فرانسه درحومه پاریس برگزارشد.

" بندر بن سلطان بن عبدالعزیز" دبیر شورای امنیت ملی عربستان ریاست هیئت عربستانی را در این دیدارها برعهده دارد.

هیئت اسرائیلی نیز شامل فرستاده ویژه "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و یک افسر اسرائیلی بلند پایه است که از آفریقای جنوبی وارد پاریس شد.

به گفته این منابع آگاه درپاریس، هیئت عربستانی و هیئت اسرائیلی دو موضوع مهم یعنی تکمیل مذاکرات برای تعدیل طرح اعراب به منظور برقراری صلح درخاورمیانه و راههای حمایت از دولت فواد سنیوره نخست وزیر لبنان و حمایت از گروه 14 مارس از جمله "سمیر جعجع" و "ولید جنبلاط" و "سعد الحریری" را مورد بررسی قرار می دهند.

این منابع درادامه خاطر نشان کردند : مسئولان ملاقات کننده اسرائیلی و عربستانی برای فراهم کردن مقدمات دیدار احتمالی بین نخست وزیر رژیم صهیونیستی با یکی از مقامهای بلندپایه عربستانی که قراراست تا پایان ماه جاری در یک شهر ساحلی در خاورمیانه برگزار شود، به توافقاتی دست یافتند.

منابع مذکورهمچنین اعلام کردند هفته گذشته تماس های تلفنی بین مقامهای طرفین انجام شد.

هیئت اسرائیلی در این دیدارها گزارشهای اطلاعاتی درمورد امنیت عربستان و ادعاهای مربوط به خطرات ایران علیه عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به بندر بن سلطان تحویل دادند.

به گزارش "مهر" ، از سویی دیگر یک هیئت اسرائیلی به منظور تماس گرفتن با عبدالحلیم خدام معاون سابق رئیس جمهوری سوریه و رهبران گروه 14 مارس در حال حاضر در فرانسه حضور دارد.

به نوشته نشریه المنار رهبران گروه 14 مارس لبنان و عبدالحلیم خدام خانه هایی را تحت تدابیر شدید امنیتی درپاریس در اختیار دارند.

این نشریه همچنین درادامه براین مسئله تاکید دارد که اولین رسانه گروهی است که درجنگ اسرائیل علیه لبنان از سفرهای امیر بندر بن سلطان به سرزمین های اشغالی اطلاع یافت. یکی از این سفرهای بندر بن سلطان همزمان با سفر کاندولیزا رایس وزیرامورخارجه آمریکا در آغاز جنگ مذکور به سرزمین های اشغالی انجام شد.