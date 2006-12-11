خالقی را نمی توان از فرهنگ موسیقی کشور حذف کرد

کامبیز روشن روان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت :مرحوم روح الله خالقی دارای جایگاه رفیعی در موسیقی کشور است . وی چه به لحاظ پژوهشی ، چه به جهت خدمات آموزشی و چه از نظر خلق آثار بی بدیل ، از جایگاه علمی و هنری خاصی در تاریخ موسیقی کشور برخورداراست ،در نتیجه به سادگی نمی توان ایشان را از صحنه موسیقی کشور حذف کرد.

این آهنگساز در ادامه گفت : اگر روح الله خالقی به تدوین کتب و نوشتارهای خود در جهت ساماندهی و علمی کردن موسیقی ایران نمی پرداخت و هنرستان موسیقی را تاسیس نمی کرد ، معلوم نبود که موسیقی کشور امروزه چه وضعیتی داشت.

دبیر بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر در خاتمه تصریح کرد : جایگاه خالقی در هنر و فرهنگ کشور تا به حدی است که لازم است تمامی آحاد جامعه از آن مطلع شوند.