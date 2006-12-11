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۲۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۵۲

کامبیز روشن روان در گفتگو با مهر :

خالقی را نمی توان از فرهنگ موسیقی کشور حذف کرد

خالقی را نمی توان از فرهنگ موسیقی کشور حذف کرد

جایگاه هنری مرحوم روح الله خالقی در موسیقی ایران محکم تر از آن است که بتوان آن را با یک مقاله یا نوشته تخریب کرد.

کامبیز روشن روان ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهرگفت :مرحوم روح الله خالقی دارای جایگاه رفیعی در موسیقی کشور است . وی چه به لحاظ پژوهشی ، چه به جهت خدمات آموزشی و چه از نظر خلق آثار بی بدیل ، از جایگاه علمی و هنری خاصی در تاریخ موسیقی کشور برخورداراست ،در نتیجه به سادگی نمی توان ایشان را از صحنه موسیقی کشور حذف کرد.

این آهنگساز در ادامه گفت : اگر روح الله خالقی به تدوین کتب و نوشتارهای  خود در جهت ساماندهی و علمی کردن موسیقی ایران نمی پرداخت و هنرستان موسیقی را تاسیس نمی کرد ، معلوم نبود که موسیقی کشور امروزه چه وضعیتی داشت. 

دبیر بیست و دومین جشنواره موسیقی فجر در خاتمه تصریح کرد : جایگاه خالقی در هنر و فرهنگ کشور تا به حدی است که لازم است تمامی آحاد جامعه از آن مطلع شوند. 

کد مطلب 419153

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