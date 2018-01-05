مسکو آماده میانجیگری میان سئول و پیونگ یانگ است/آمریکا مشارکت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک منبع آگاه در وزارت خارجه روسیه از آمادگی مسکو برای میانجی گری میان پیونگ یانگ و سئول در جهت ادامه گفتگوهای صلح میان دو کشور خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این روند از طریق انعقاد توافقنامه میان دو طرف حمایت شود.

این منبع آگاه همچنین تصریح کرد: ما از آمادگی دو طرف برای ادامه گفتگوها استقبال می کنیم و امیدواریم که این نگرش مثبت منجر به ایجاد توافقی محکم با هدف دستیابی به از بین بردن مشکلات میان کره شمالی و جنوبی شود.

لازم به ذکر است کره شمالی امروز پیشنهاد همسایه جنوبی خود برای از سرگیری مذاکرات میان دو طرف را پذیرفته است.

این درحالیست که «کنستانتین کوساچف» رئیس کمیته روابط خارجی دوما در مصاحبه امروز خود با اسپوتنیک از آمادگی مسکو برای حمایت از گفتگوهای میان دو کره در جهت حل و فصل اختلافات در شبه جزیره کره خبر داده و خواستار مشارکت آمریکا در این فرآیند شد.

کوساچف گفت: امید می رود که پس از انجام مباحث در امور ورزشی، گفتگوهای سیاسی نیز انجام شود. هرچند، این گفتگوها نیازمند مشارکت آمریکا است، چراکه بدون مشارکت واشنگتن بحران حل نمی شود.