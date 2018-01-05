به گزارش خبرنگار مهر، در حدود چند دقیقه مانده به آغاز بازی حدود ۵۰ هزار نفر هوادار پرشور در استادیوم حاضر شده اند و هر لحظه به تعداد هواداران افزوده می شود.

مهدی رحمتی بازیکن آذری استقلال به شدت از سوی هواداران تراکتورسازی تشویق شد.

فریاد های یاشاسین آذربایجان توسط پرشورها در ورزشگاه یادگار امام تبریز سر داده می شود.

بازیکنان تراکتور با تشویق شدید هواداران برای گرم کردن وارد میدان شدند.

هواداران با پای پیاده مسیر طولانی را به استادیوم طی کردند.

با وجود رایزنی‌های فراوان مسئولان تراکتورسازی با باشگاه واسکودوگامای برزیل، آی‌تی سی ژوردی آلمیدا دروازه بان برزیلی این تیم نرسید و او بازی با استقلال را نیز از دست داد.

شعار علیه هواداران تیم پرسپولیس

مسئولان برگزاری بازی کنترل شدیدی روی حضور تماشاگران و افراد مختلف به ورزشگاه دارند و حتی خبرنگاران و عکاسان هم بازرسی بدنی می‌شوند.

هواداران تراکتور بعضا شعارهایی علیه تیم پرسپولیس و هواداران این تیم که در بازی هفته گذشته به مردم آذربایجان توهین کردند، سر می دهند.

شعار زیبای یل یاتار طوفان یاتار توسط تراکتوری ها طنین انداز شد.

هر لحظه به تعداد هواداران افزوده می شود و احتمال می رود امروز طبقه اول استادیوم پر شود.

حسین زرگر، داور بازی هنگام ورود به زمین با تشویق هواداران تراکتورسازی روبه‌رو شد. او سپس برای آنها دست تکان داد. هواداران تراکتورسازی در ادامه وینفرد شفر، سرمربی استقلال را هم تشویق کردند.

از هواداران تیم استقلال در این بازی خبری نیست. طبقه دوم این ورزشگاه به هواداران تیم حریف اختصاص یافته ولی آنها در ورزشگاه حاضر نشده اند.