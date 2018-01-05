خواست مردم از قوای سه گانه برخورد جدی با فساد اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد مختاری امام جمعه موقت بیرجند، ظهر جمعه در خطبههای نماز جمعه بیرجند با اشاره به اینکه تقوا فقط تقوای عبادی نیست، گفت: رعایت تقوای سیاسی و اقتصادی نیاز امروز جامعه است.
وی اظهار کرد: ضربهای که اسلام و جامعه اسلامی از بی تقوایان سیاسی و اقتصادی خورده است بیش از آسیبی است که بی تقوایان عبادی به دین زدهاند.
امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: در قرآن و دستورات دینی احکام سیاسی و اجتماعی چون امر به معروف، جهاد، حب و بغض در راه خدا، دفاع از مظلوم و نبرد با ظالم داریم و تعالیم الهی فقط در مسائل عبادی خلاصه نمیشود.
مختاری ادامه داد: در دنیای امروز برای اینکه بتوانیم روابط اجتماعی و سیاسی را بر اساس دین و اسلام تنظیم کنیم نیاز به حکومت دینی داریم و از این جهت مردم ما سختیهای مسیر حفظ انقلاب و نظام اسلامی را تحمل میکنند.
محوریت ولایت فقیه در جامعه ضامن حفظ نظام اسلامی است
وی افزود: از جنبه دیگر اگر میخواهیم جامعه دچار انحراف نشود محور حکومت دینی باید ولایت فقیه باشد چرا که در غیر این صورت از جنبههای مختلف انقلاب آسیب خواهد دید.
امام جمعه موقت بیرجند گفت: مسئله مهم دیگر رعایت تقوای اقتصادی بین آحاد مردم و به ویژه توسط مسئولان است.
مختاری اظهار کرد: تقوای اقتصادی یعنی بیت المال را باید در چارچوب قانون و شرع مصرف کنیم و در غیر اینصورت دچار بی تقوایی شدهایم.
وی بیان کرد: حضرت علی(ع) در دوران حکومتداری خود به کارگزاران حکومتی حتی درباره استفاده درست و صحیح از قلم و دوات بیت المال توصیههایی داشتند و ما نیز باید در همین مسیر حرکت کنیم.
امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به اینکه مردم در زمینه مسائل اقتصادی گلایههایی دارند ادامه داد: خواست مردم از مسئولان قوای سه گانه این است که در برخورد با فساد اقتصادی جدیتر بوده و آن را از اطرافیان خود آغاز کنند.
مختاری افزود: با توجه به حضور جدی مردم در صحنه، انقلاب هیچ گاه از آمریکا، نوکران و مزدوران آنان آسیب نخواهد دید بلکه خطر اصلی فساد اقتصاد و سیاسی است که جامعه اسلامی را تهدید میکند.
مردم خراسانجنوبی پاسخ محکمی به فتنهگران دادند
وی ادامه داد: در روزهای گذشته فتنهای به بهانه مشکلات اقتصادی آغاز شد که در آن به پرچم ایران، حسینیهها و اماکن مقدس توهین و به اموال عمومی آسیب رسید ولی فتنه گران پاسخ محکمی از مردم دریافت کردند.
امام جمعه موقت بیرجند افزود: مردم خراسانجنوبی نیز در این فتنه سرفراز شدند و نگذاشتند منافقان و مزدوران کوچکترین حرکتی خلاف مصالح اجتماعی انجام دهند.
مختاری با اشاره به اینکه حوادث اخیر پیامهای متعددی داشت، گفت: راهپیماییهای مردمی اخیر نشان داد نظام اسلامی مردمیترین نظام دنیا است.
وی ادامه داد: مردم ایران فتنه های متعدد جبهه نهضت آزادی، فتنه بنی صدر، غائله کردستان، جنگ تحمیلی، تحریمهای اقتصادی ظالم، فتنه سالهای ۷۸ و ۸۸ و فتنه منطقهای داعش را پشت سر گذاشتهاند و هیچگاه دست از حمایت از نظام برنمیدارند.
امام جمعه موقت بیرجند با بیان اینکه نباید بگذاریم فضای مجازی بدون هیچگونه کنترلی محلی برای هدف قرار دادن ایمان مردم شود، افزود: مؤلفههای اقتدار نظام اسلامی حضور مردم، ایمان و رهبری ولایت فقیه است.
مختاری اظهار کرد: اتفاقات اخیر بار دیگر نشان داد که دشمن قابل اعتماد نیست و از هر روزنهای برای ضربه به نظام اسلامی استفاده میکند.
وی با بیان اینکه عدهای چون باور به اسلام ندارند با انقلاب و حکومت اسلامی مشکل دارند، بیان کرد: این افراد اگر قصد فتنهانگیزی نداشته باشند ما نیز بر اساس توصیه اسلام تفتیش عقاید نمیکنیم ولی با شیطنتهای ضد مصالح اجتماعی باید برخورد شود.
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