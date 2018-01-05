به گزارش خبرنگار مهر، قاسم تقی‌زاده‌ خامسی ظهر جمعه در جلسه با مدیران و مسئولان بازار رضا(ع) مشهد، با بیان اینکه من خودم یک مشهدی هستم و پدرم هم یک بازاری بوده است، اظهار کرد: علاقه زیادی به کسبه و بازاریان دارم و با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا هستم و معتقدم که بازاریان قدیمی و پیشکسوت هم باید همچون سایر پیشکسوتان مورد تقدیر و تجلیل قرار بگیرند.

وی با تاکید بر اینکه در گذشته ۲۴ بازار در اطراف حرم فعال بود و استاندار وقت زمان طاغوت به عمد شروع به تخریب بازارها کرد و بازار رضا از معدود بازارهای باقی مانده است افزود: هم‌اکنون طرح تخریب‌ها در همه‌جا از جمله بازارها در مکه و مدینه توسط سعودی‌ها انجام می‌شود و همانند گذشته مشهد شده است.

شهردار مشهد ادامه داد: بیشترین تردد بازاری را با ۲۰ میلیون تردد در بازار رضا(ع) داریم و عزم آستان قدس رضوی برای بازاری‌ها غنیمت است و شهرداری مشهد هم در تلاش است که نهایت همکاری لازم را در طرح‌های نوسازی‌های مجموعه‌های مختلف شهری از جمله بازار رضا(ع) داشته باشد.

وی با بیان اینکه در هر کجا که مشارکت کسبه را داشتیم موفق بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: اگر کارها امری و دستوری پیش برود قطعاً موفق نخواهد بود و باید کسبه‌ را در برخی موارد قانع کنیم تا بهترین و مناسب‌ترین تصمیم اجرایی و عملیاتی شود.

تقی زاده خامسی بیان کرد: روزانه حداقل ۵ هزار نفر روز تردد و کاسبی صورت می‌گیرد و قطعاً مهمترین مسئله در امر ایمنی است و موضوع افزایش درب‌های خروج، افزایش تابلوهای راهنما و ایمن‌سازی فضای کف، سقف و دیگر فضاهای بیرونی و درونی بازار رضا(ع) باید مورد توجه باشد و باید روی فرهنگ میزبانی در بازارها هم کار شود.

وی گفت: برای راه‌اندازی سرویس در داخل این بازار و تجهیز و نوسازی مغازه‌ها و کارگاه‌های طبقات بالای آن با آستان قدس رضوی همکاری می‌کنیم.

شهردار مشهد بیان کرد: فلکه آب در حال بازنگری است و در مقابل درب باب‌الجواد(ع) ایستگاه مترو است و می‌خواهیم این ایستگاه را به فلکه آب و بازار رضا(ع) متصل کنیم و مسیر سواره‌روی بازار را موزائیک کنیم تا حجم ترافیک در ترددها پیاده و سواره کاهش یابد و به مرور زمان تاکسی‌های این محدوده جمع شده و ترددها با مترو انجام شود و زمانی که طرح آن آماده شد جهت تصمیم‌گیری نهایی اقدام می‌شود.

در این جلسه مدیرعامل سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی، گفت: بازار رضا(ع) بیش از ۵۰ سال سابقه دارد و بالغ بر ۱۶۰۰ باب مغازه در آن فعال است و سالانه بیش از ۲۰ میلیون نفر در بازار رضا(ع) تردد می‌کنند و آستان قدس رضوی ۱۵ بازار دارد که بیشترین ترددها در این بازار انجام می‌شود.

محسن اسماعیلی افزود: به دنبال فعالیت بافت پیرامونی اطراف حرم بودیم و داخل بازار با سرعت مناسب و متناسب پیش نرفت و زیباسازی‌ها و دیگر اقدامات آنگونه که باید و شاید پیش نرفت.

همچنین رئیس هیئت مدیره بازار رضا(ع)، اظهار کرد: بخشی از طرح نوسازی بازار رضا(ع) انجام شده و نرده‌کشی‌ها و کف‌سازی‌ها تمام شده و هم‌اکنون در حال زیباسازی این فضا هستیم و یکی از مشکلات در بحث نمازخانه است و حتی یک سرویس بهداشتی وجود ندارد و تنها چند آبخوری محدود آن هم برای کسبه و مراجعان زیاد دارد.

محسن جاهدی بیان اینکه در این مجموعه زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی تعبیه نشده است و با وجود پیگیری‌های مکرر شاهد یک مدیریت جهادی در این خصوص نبوده‌ایم، گفت: مسئولان سابق و فعلی شهرداری‌های مناطق ۶، ۷ و ثامن مشهد وعده‌هایی را برای ساخت نمازخانه، فضای فرهنگی و ۱۸۰ چشمه سرویس بهداشتی دادند که هنوز اقدامی صورت نپذیرفته است.