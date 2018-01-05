ثبت نام نیمی از اعضای مجمع کمیته المپیک برای انتخابات/ رئیس نیامد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تهیه و تصویب آیین نامه انتخاباتی کمیته ملی المپیک توسط اعضای هیات اجرایی از دوم دی ماه مهلت ثبت نام کاندیداهای حضور در مجتمع انتخاباتی این کمیته به صورت رسمی آغاز شد و پس از گذشت دو هفته ساعت ۱۵ امروز جمعه به پایان رسید.

طی این مدت افراد زیادی برای گرفتن فرم ثبت نام شرکت در مجتمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک اقدام کردند. رباب شهریان اولین نفری بود که در نخستین روز از مهلت ثبت نام، فرم لازم را تحویل گرفت و آمادگی خود را برای نایب رئیسی اعلام کرد، علی دادگر نیز آخرین فردی بود که برای ورود به انتخابات کمیته المپیک اعلام آمادگی کرد. در این میان ۲۸ نفر دیگر نیز نسبت به ثبت نام در پست های مختلف هیات رئیسه و هیات اجرایی کمیته ملی المپیک اعلام آمادگی کردند که البته در میان آنها نامی از کیومرث هاشمی رئیس فعلی کمیته ملی المپیک دیده نمی شود.

وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که در این مقطع زمانی صلاح نمی داند در انتخابات شرکت کند.

بر این اساس در پایان زمان اعلام شده ۱- رباب شهریان ۲-محمد درخشان -محمدعلی صبور ۴-میترا نوری ۵-کیکاووس سعیدی ۶- سیدعبدی افتخاری ۷-مجید کیهانی ۸-علیرضا رحیمی ۹-محمود خسروی وفا ۱۰-مهدی علی نژاد ۱۱-صادق فرجی ۱۲-زهرا اینچه درگاهی ۱۳-فضل الله باقرزاده ۱۴-هاشم اسکندری ۱۵-مهدی تاج ۱۶-رضا صالحی امیری ۱۷-مسعود خلیلی ۱۸-طاهره طاهریان ۱۹-محمود مشحون ۲۰-حسین بابوئی ۲۱- علی مرادی ۲۲-محسن رضوانی ۲۳-محمد علی پور ۲۴-مجید شایسته ۲۵-احمد ضیایی ۲۶-مسعود خلیلی ۲۷-غلامرضا نوروزی ۲۸-شاهرخ شهنازی ۲۹-هادی ساعی و ۳۰-علی دادگر افرادی هستند که برای حضور در انتخابات کمیته ملی المپیک و تصدی یکی از ۱۱ پست تعریف شده هیات رئیسه و هیات اجرایی این کمیته کاندیدا شدند.

انتخابات کمیته ملی المپیک ۲۵ دی ماه برگزار می شود برای حضور در این دوره انتخاباتی و بر اساس فرم های تکمیل شده سیدرضا صالحی امیری و محمود خسروی وفا تنها گزینه هایی هستند که برای ریاست کاندیدا شده اند؛ علی مرادی، محمد درخشان، صادق فرجی، مهدی علی نژاد و شاهرخ شهنازی کاندیداهای دبیر کلی هستند.

اسامی کاندیداهای حضور در این مجتمع انتخاباتی به شرح زیر است:

ریاست (۲ نفر)

* سیدرضا صالحی امیری، محمود خسروی‌وفا

دبیرکل(۵ نفر)

* علی مرادی، شاهرخ شهنازی، محمد درخشان، مهدی علی نژاد، صادق فرجی

نایب رئیس (۱۱ نفر)

* محمود خسروی‌وفا، رباب شهریان، علی مرادی، هادی ساعی، هاشم اسکندری، محمود مشحون، فضل‌الله باقرزاده، حسین بابویی، مجید شایسته، طاهره طاهریان، غلامرضا نوروزی

خزانه‌دار (۴ نفر)

* مهدی علی نژاد، هادی ساعی، کیکاووس سعیدی، میترا نوری



هیات اجرایی(۱۶ نفر)

* علیرضا رحیمی، مهدی تاج، فضل الله باقرزاده، مجید کیهانی، خسرو قمری، محمد علیپور، سید عبدی افتخاری، محمدعلی صبور ، صادق فرجی، محمد درخشان، زهرا اینچه درگاهی، مسعود خلیلی، احمد ضیایی، مجید شایسته، محسن رضوانی، علی دادگر

از میان کاندیداهای انتخابات مجمع کمیته ملی المپیک در حال حاضر شاهرخ شهنازی، رباب شهریان، فضل الله باقرزاده و محمود مشحون عضو هیات اجرایی هستند.

به گزارش مهر، طی مهلت ثبت نام از کاندیداهای کمیته ملی المپیک، سیدمهدی هاشمی نیز برای ورود به این دوره انتخاباتی اقدام کرد اما وی که عضو مجمع کمیته ملی المپیک نیست نتوانست ثبت نام خود را قطعی و نهایی کند.

فهرست ۳۰ کاندیدای انتخابات پیش روی کمیته ملی المپیک در حالی نهایی شد که برای انتخابات دوره گذشته این کمیته، ۴۱ نفر کاندیدا شده بودند و پست ریاست هم ۱۱ کاندیدا داشت.