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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۱۸

امام جمعه جلفا:

حساب اغتشاشگران با مردم مطالبه گر جدا است

حساب اغتشاشگران با مردم مطالبه گر جدا است

جلفا- امام جمعه جلفا حساب اغتشاش‌گران از مردمی که مطالبه اقتصادی دارند را جدا دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سالار سنجری در خطبه های این هفته نماز جمعه جلفا اظهار داشت : تقوا به معنای حفظ کردن خود از آفات است و در قرآن کریم نیز به صورت اسمی یا به صورت فعلی از آن نامبرده شده است .

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از عوامل تجمعات اخیر، اختلاف بین مسئولین گفت : اختلاف در بین مسئولین، نباید به میان مردم کشیده شود، چون موجب یاس، نا امیدی و دلسردی مردم می شود.

امام جمعه جلفا ضمن تشکر از نیروی های صبور و خدوم نیروی انتظامی در تامین امنیت گفت : اصلی ترین بستر هر حرکت مثبتی امنیت است چرا که در فضای آشوب و اغتشاش حق مخدوش می شود.

وی خاطر نشان کرد : نکته اساسی این حرکت که خود را در همین فرصت کوتاه نشان داد این بود که این معترضین دنبال مشکلات مردم نبودند، چرا؟ چون آتش زدن حسینیه ها، مسجد و نخل امام حسین (ع) در یزد، آتش زدن پرچم ایران، تخریب اموال عمومی و اموال مردم و مهمتر از آن حمایت از منافقین، سلطنت طلب ها، صهیونیست ها، سعودی ها و از اسکتبار جهانی و در راس آن آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی ماهیت این حرکات را نمایان ساخت.

حجت الاسلام سنجری با بیان اینکه آنچه این روزها گذشت جلوه ای از عقده گشایی های آمریکایی ها بود، گفت : سئوال ما این است، شما خیرخواه مردم هستید!؟ معظل اقتصاد این کشور قسمتی از تحریم هاست و بدین جهت است که شما دنبال ساقط کردن نظام هستید و به مردم فشار می آورید.

وی با اشاره به اینکه اصل مطالبات و مشکلات مردم نباید فراموش شود تاکید کرد : ما هم مانند مردم می گوییم نه به گرانی؛ اینکه حرف مردم باید شنیده شود، حرف صحیحی است و مگر رهبری نفرمودند شرمندگی من از شرمندگی جوانی که شب دست خالی به منزل می رود کمتر نیست، پس باید به وعده هایی که داده شده عمل شود .

وی با اشاره به مشکلات و معضلات مهم شهرستان جلفا گفت : متاسفانه رکود اقتصادی حاکم بر منطقه از جمله (گرانی، قیمت های نجومی زمین و مسکن، وضعیت بازار و تولیدی ها مختلف) بیداد میکند اما باید مسئولین بیایند گزارش عملکرد بدهند که باتوجه به اقتصادی بودن این منطقه کدام زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی را انجام داده اند لذا این سخنان را باید برخی از مسئولین بشنوند و به عنوان هشدار جدی از طرف بنده تلقی کنند.

کد مطلب 4191607

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