حساب اغتشاشگران با مردم مطالبه گر جدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سالار سنجری در خطبه های این هفته نماز جمعه جلفا اظهار داشت : تقوا به معنای حفظ کردن خود از آفات است و در قرآن کریم نیز به صورت اسمی یا به صورت فعلی از آن نامبرده شده است .

وی در ادامه با بیان اینکه یکی از عوامل تجمعات اخیر، اختلاف بین مسئولین گفت : اختلاف در بین مسئولین، نباید به میان مردم کشیده شود، چون موجب یاس، نا امیدی و دلسردی مردم می شود.

امام جمعه جلفا ضمن تشکر از نیروی های صبور و خدوم نیروی انتظامی در تامین امنیت گفت : اصلی ترین بستر هر حرکت مثبتی امنیت است چرا که در فضای آشوب و اغتشاش حق مخدوش می شود.

وی خاطر نشان کرد : نکته اساسی این حرکت که خود را در همین فرصت کوتاه نشان داد این بود که این معترضین دنبال مشکلات مردم نبودند، چرا؟ چون آتش زدن حسینیه ها، مسجد و نخل امام حسین (ع) در یزد، آتش زدن پرچم ایران، تخریب اموال عمومی و اموال مردم و مهمتر از آن حمایت از منافقین، سلطنت طلب ها، صهیونیست ها، سعودی ها و از اسکتبار جهانی و در راس آن آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی ماهیت این حرکات را نمایان ساخت.

حجت الاسلام سنجری با بیان اینکه آنچه این روزها گذشت جلوه ای از عقده گشایی های آمریکایی ها بود، گفت : سئوال ما این است، شما خیرخواه مردم هستید!؟ معظل اقتصاد این کشور قسمتی از تحریم هاست و بدین جهت است که شما دنبال ساقط کردن نظام هستید و به مردم فشار می آورید.

وی با اشاره به اینکه اصل مطالبات و مشکلات مردم نباید فراموش شود تاکید کرد : ما هم مانند مردم می گوییم نه به گرانی؛ اینکه حرف مردم باید شنیده شود، حرف صحیحی است و مگر رهبری نفرمودند شرمندگی من از شرمندگی جوانی که شب دست خالی به منزل می رود کمتر نیست، پس باید به وعده هایی که داده شده عمل شود .

وی با اشاره به مشکلات و معضلات مهم شهرستان جلفا گفت : متاسفانه رکود اقتصادی حاکم بر منطقه از جمله (گرانی، قیمت های نجومی زمین و مسکن، وضعیت بازار و تولیدی ها مختلف) بیداد میکند اما باید مسئولین بیایند گزارش عملکرد بدهند که باتوجه به اقتصادی بودن این منطقه کدام زیر ساخت های صنعتی و اقتصادی را انجام داده اند لذا این سخنان را باید برخی از مسئولین بشنوند و به عنوان هشدار جدی از طرف بنده تلقی کنند.