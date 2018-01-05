بصیرت و آگاهی مردم مانع رسیدن دشمنان به اهدافشان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: ایجاد اغتشاش و آشوب در جامعه یکی از برنامه های دشمنان است و همه باید در مقابل این اغتشاش آماده و هوشیار باشند.

وی با اشاره به اینکه آشوبگری و زیان‌رساندن به بیت‌المال موجب شادی دشمنان و آسیب‌های فردی و اجتماعی می‌شود، عنوان کرد: باید مردم بدانند که دشمنان حلال مشکلات آنان نیستند.

امام جمعه سنندج یادآور شد: مردم همواره با بصیرت و دشمن‌شناسی مانع رسیدن دشمنان به اهدافشان شده اند و به همین دلیل باید این آگاهی و بشیرت در جامعه مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امنیت نظام اسلامی به برکت وجود مردم به دست آمده است، بیان کرد: اغتشاش همیشه ناخوشایند و محکوم است و باید همه با هم متعهد و پشتیبان نظام جمهوری اسلامی باشیم.

وی ضمن تاکید بر اینکه مردم مطلبات به حقی دارند که باید پیگیری شود، گفت: راهکارهای قانوتی برای پیگیری مطالبات مردم باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه سنندج ضمن تاکید بر همدلی بیشتر بین اقشار مختلف مردم، گفت: در آیین اسلام بر این مهم تاکید شده است که مسلمانان باید با پشتیبانی از برادران و خواهران دینیشان برای رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی همدیگر همت گمارند.

ماموستا خدایی ضمن تاکید بر لزوم توجه به تامین مطالبات و خواسته های به حق مردم، افزود: انتظار می‌رود مسئولان و مدیران با تمام توان برای رفع مشکلات و دغدغه‌های مردم همت گمارند و در این راستا حرکت در راستای حل مشکلات مردم ضروری است.