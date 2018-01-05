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۱۵ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۲۷

پیکر مطهر شهید محمدرضا گل‌محمدی در ارومیه تشییع شد

پیکر مطهر شهید محمدرضا گل‌محمدی در ارومیه تشییع شد

ارومیه – بعد از اقامه نماز جمعه پیکر پاک شهید محمدرضا گل محمدی که در ۱۳ دی ماه سالجاری در درگیری با ضد انقلاب در منطقه مرزی پیرانشهر شهید شده بود تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر محمدرضا گل محمدی ظهر جمعه با حضور جمعی از مردم، مسئولان، خانواده های معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی از محل مصلی امام خمینی (ره) ارومیه به سمت گلزار شهدا تشییع شد.

شهید محمدرضا گل محمدی روز ۱۳ دیماه سالجاری به همراه دو تن از هم رزمان خود در درگیری با ضدانقلاب در منطقه مرزی پیرانشهر به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

بر اساس اعلام بنیاد شهید و امور ایثارگران آذربایجان غربی مراسم گرامیداشت این شهید بزرگوار شنبه ۱۶ دی در حسینیه اعظم ارومیه  از ساعت ۱۰ - ۱۲ برگزار می شود.

کد مطلب 4191612

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