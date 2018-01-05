کشته شدن ۶ شهروند آمریکایی بر اثر سرمای شدید و کولاک در این کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، ادامه طوفان و کولاک شدید در شرق آمریکا منجر به کشته شدن دستکم ۶ شهروند در این کشور شد.

بر اساس گزارش های رسیده از منابع خبری آمریکایی گفته می شود شدت گرفتن طوفان و کولاک زمستانی در شرق آمریکا، منجر به کشته شدن سه شهروند این کشور در کارولینای شمالی، یک تن در کارولینای جنوبی، دو تن در ویرجینیا شده است.

به گفته سازمان هواشناسی آمریکا، افزایش بارش برف در شرق این کشور به ۱۵ اینچ رسیده و از روز چهارشنبه تاکنون منجر به لغو دستکم ۵ هزار پرواز در شرق آمریکا شده است.