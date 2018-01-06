بانک مرکزی پاکستان مجوز تجارت با یوآن چین را صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شین‌هوا، بانک مرکزی پاکستان در اقدامی که حاکمیت دلار را به مخاطره می‌اندازد، برای استفاده از یوآن چین در تجارت دوجانبه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، چراغ سبز نشان داد. به این ترتیب تضمین می‌شود که واردات و صادرات و تبادلات مالی بین دو کشور، می‌تواند به جای دلار با حاکمیت ارز چین انجام شود.

بانک مرکزی پاکستان در بیانیه خود که در رسانه‌ها منتشر شد اعلام کرد: یوآن چین یک ارز خارجی تایید شده برای حاکمیت در تبادلات ارزی خارجی در پاکستان است.

در این بیانیه آمده است: بانک مرکزی پاکستان تمام چهارچوب‌های قانونی مورد نیاز برای تسهیل استفاده از یوآن چین در تبادلات تجاری و سرمایه‌گذاری را مشخص کرده است.

در این بیانیه همچنین آمده است: از لحاظ قانون‌گذاران پاکستان، یوآن چین هم‌تراز ارزهای بین‌المللی مهم دیگر مانند دلار آمریکا، یورو و ین ژاپن است.

بانک مرکزی با تاکید بر تعمیق روابط تجاری بین دو کشورِ دوست چین و پاکستان اعلام کرد: با توجه به پیشرفت‌های اقتصادی محلی و جهانی اخیر، به ویژه افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری با چین در پروژه کوریدور اقتصادی چین-پاکستان، پیش‌بینی می‌شود که تجارت با چین با حاکمیت یوآن، در آینده به تدریج جایگزین سیستم تجارت دلاری کنونی شود که در بلندمدت به سود هر دو کشور خواهد بود.

ماه گذشته در افتتاح رسمی برنامه بلندمدت کوریدور اقتصادی چین-پاکستان، وزیر توسعه و برنامه‌ریزی پاکستان، احسن اقبال، گفته بود: دولت در حال بررسی طرح استفاده از یوآن چین در تجارت بین چین و پاکستان است.