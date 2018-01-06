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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۳۷

دادستان مرکز گلستان:

۱۷۰ نفر در اغتشاشات اخیر گرگان دستگیر شدند

۱۷۰ نفر در اغتشاشات اخیر گرگان دستگیر شدند

گرگان- دادستان مرکز گلستان از دستگیری ۱۷۰ نفر از اغتشاشگران در تجمعات اخیر در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مصطفی حقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اغتشاشات اخیر علیه نظام، امنیت ملی و نظم عمومی در شهر گرگان ۱۷۰ نفر بازداشت شدند.

وی با بیان اینکه تمامی این افراد با طی روند قانونی و صدور قرار روانه زندان شدند، تصریح کرد: تعدادی از این افراد با آوردن وثیقه آزاد اما تعدادی هنوز در زندان هستند تا به جرم آنها رسیدگی شود.

حجت الاسلام حقی اظهار کرد: تعدادی از افرادی که دستگیر شدند لیدراغتشاشات بودند که قطعا جرم آنها سنگین‌تر بوده و مجازات‌های سنگین‌تری هم برای آنها در نظر گرفته می‌شود.

دادستان گرگان از رسیدگی به جرم افرادی که در خیابان اقدام به شعار و تخریب اموال عمومی و دولتی کرده اند، خبر داد و افزود: به جرائم این افراد به صورت مجزا رسیدگی می‌شود.

وی با بیان اینکه هیچ‌گونه مماشاتی با بر هم زنندگان نظم عمومی و آسایش مردم در کار نیست، ادامه داد: همان‌طور که بارها گفته‌ایم امنیت مردم خط قرمز ماست و هیچ‌گونه مسامحه‌ای با این افراد در دستور کار نیست و به جرم تک تک افراد رسیدگی می کنیم.

دادستان گرگان افزود: پدران و مادران تلاش کنند نقش خود را در کنترل و آگاهی بخشیدن به فرزندان ایفا کنند و رفتارهای اجتماعی مثبت و پرهیز از هنجارشکنی در جامعه به آنها بیاموزند.

کد مطلب 4191727

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