۱۷۰ نفر در اغتشاشات اخیر گرگان دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حقی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی اغتشاشات اخیر علیه نظام، امنیت ملی و نظم عمومی در شهر گرگان ۱۷۰ نفر بازداشت شدند.
وی با بیان اینکه تمامی این افراد با طی روند قانونی و صدور قرار روانه زندان شدند، تصریح کرد: تعدادی از این افراد با آوردن وثیقه آزاد اما تعدادی هنوز در زندان هستند تا به جرم آنها رسیدگی شود.
حجت الاسلام حقی اظهار کرد: تعدادی از افرادی که دستگیر شدند لیدراغتشاشات بودند که قطعا جرم آنها سنگینتر بوده و مجازاتهای سنگینتری هم برای آنها در نظر گرفته میشود.
دادستان گرگان از رسیدگی به جرم افرادی که در خیابان اقدام به شعار و تخریب اموال عمومی و دولتی کرده اند، خبر داد و افزود: به جرائم این افراد به صورت مجزا رسیدگی میشود.
وی با بیان اینکه هیچگونه مماشاتی با بر هم زنندگان نظم عمومی و آسایش مردم در کار نیست، ادامه داد: همانطور که بارها گفتهایم امنیت مردم خط قرمز ماست و هیچگونه مسامحهای با این افراد در دستور کار نیست و به جرم تک تک افراد رسیدگی می کنیم.
دادستان گرگان افزود: پدران و مادران تلاش کنند نقش خود را در کنترل و آگاهی بخشیدن به فرزندان ایفا کنند و رفتارهای اجتماعی مثبت و پرهیز از هنجارشکنی در جامعه به آنها بیاموزند.
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