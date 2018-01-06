رشد بخش خصوصی غیرنفتی امارات به بالاترین رقم ۳۵ ماه اخیر رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، رشد بخش خصوصی غیرنفتی امارات متحده عربی، به علت افزایش هزینه‌کردهای مصرف‌کننده در ماه سپتامبر و قبل از معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه به بالاترین سطح ۳۴ ماهه خود رسید.

شاخص مدیران خرید (پی‌ام‌آی) امارات متحده عربی که بخش تولید و خدمات را پوشش می‌دهد، از ۵۷.۰ در ماه نوامبر به ۵۷.۷ در ماه دسامبر افزایش یافت.

مقادیر بالای ۵۰ این شاخص نشان‌دهنده رشد و مقادیر پایین ۵۰ نشان‌دهنده انقباض می‌باشند.

شاخص رشد تولید در ماه گذشته با افت شدید از ۶۴.۳ به رقم ۶۰.۷ کاهش یافت اما همچنان طبق استانداردهای تاریخ این بخش، قدرتمند باقی ماند. این در حالیست که شاخص رشد سفارش‌های جدید، از ۶۰.۱ به رقم ۶۴.۸ جهش کرد که بالاترین میزان آن از فوریه ۲۰۱۵ تا کنون است.

اشتغال همچنان با همان شتاب متوسط خود رشد کرد.

خدیجه حقی، مدیر شرکت تحقیقات منطقه‌ای ان‌بی‌دی امارات می‌گوید: بخش غیرنفتی امارات متحده عربی در دو ماه آخر سال رشد قدرتمندی داشت که دلیل عمده آن افزایش شدید تولید و سفارشات جدید است.

او ادامه داد: معرفی مالیات بر ارزش افزوده در ماه ژانویه ۲۰۱۸ باعث شده است که فعالیت‌های تجاری و خرید در ربع چهارم ۲۰۱۷ بیشتر شود. که این با پیش‌بینی‌های ما مطابقت داشت. هرچند رشد اشتغال و دستمزد تقریبا بدون تغییر بود که این وضعیت نه تنها در ماه دسامبر، بلکه در کل ۲۰۱۷ وجود داشت.

در ماه دسامبر تورم قیمت مصرف‌کننده، برای چهارمین ماه متوالی، منفی بود در حالی که تورم قیمت تولیدکننده اندکی کند شد.