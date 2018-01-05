به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز، ۱۵دی، بعد از نماز جمعه تبریز، مردم ولایتمدار این شهر با حضور و شرکت پرشور خود در راهپیمایی، اغتشاشات اخیر کشور را محکوم کردند.
مردم تبریز در اغتشاشات اخیر کشور هیچگونه حضوری نداشتند و آرامش و امنیت در اینشهر مثل روزهای عادی برقرار بود درحالی که در بسیاری از شهرهای کشور، آشوبگران و اغتشاشگران به خیابانها آمده و شعارهای ضدانقلابی سر داده و بر اموال عمومی آسیب میزدند.
بسیاری از مسئولان کشوری و استانی عدم همراهی مردم تبریز با آشوبگران را نشانه بصیرت و هوشیاری آنها دانسته و از انقلابیبودن و انقلابیماندن مردم تبریز سخن به میان آوردهاند.
مردم تبریز همچون راهپیمایی که ۸دی، بعد از نماز جمعه هفته قبل برگزار کردند و فتنههای انتخابات سال ۸۸ را محکوم کردند، امروز نیز با حضور بسیار پرشکوه خود بار دیگر بر ولایتمداری و انقلابیبودن خود تاکید کردند.
«ما همه باهم هستیم، پشت ولایت هستیم»، «هم قرآن هم ایران، جانم فدای اسلام»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر فتنهگر»، «آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی و...» از جمله شعارهایی بود که امروز هزاران تبریزی یکصدا سر دادند و اتحاد و انسجام خود را در معرض دید جهانیان گذاشتند.
همچنین پلاکاردهایی که مردم بر دست داشتند، حکایت از اعلام انزجار آنان از آمریکا، فتنهگران و افرادی بود که در هفته اخیر بر اموال عمومی در سراسر کشور به بهانه اعتراض به اوضاع اقتصادی آتش میزدند.
در راهپیمایی امروز چهرههایی چون استاندار آذربایجان شرقی، نماینده ولی فقیه در این استان، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و... به چشم میخوردند و همصدا با مردم اغتشاشات اخیر کشور را محکوم میکردند.
تبریز و تبریزیها به عنوان حماسهسازان حماسه ملی ۹دی شناخته میشوند.
عکسها از امیر صادقی
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