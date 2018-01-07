روند کند اعطای تسهیلات به طرح های اقتصاد مقاومتی

سید حسن بهشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ۹ماهه امسال ۸۰۰میلیون ریال تسهیلات به هشت طرح اقتصاد مقاومتی در شهرستان خمین پرداخت شد در حالی که در مدت مشابه سال گذشته تسهیلات پرداختی بسیار بالاتر از رقم کنونی بود.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج خمین بیان کرد: تسهیلات اقتصاد مقاومتی سال جاری در قالب طرح های کشاورزی و دامپروری به متقاضیان پرداخت شده است.

بهشتی به اجرای طرح های محرومیت زدایی در شهرستان خمین اشاره کرد و گفت: در سال جاری سه میلیارد و ۷۰۰میلیون ریال برای اجرای طرح های محرومیت زدایی در خمین هزینه شده است.

وی خاطرنشان ساخت: در مرحله اول اجرای طرح محرومیت زدایی، این میزان اعتبار هزینه شده به ۹ طرح در قالب یک طرح آبرسانی، ساخت چهار مسجد و یک خانه عالِم و احداث سه غسالخانه در مناطق روستایی و محروم هزینه شده است.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج خمین ادامه داد: اجرای مرحله دوم طرح محرومیت زدایی در خمین از آذرماه امسال آغاز شده که طی آن سایر طرح های آب رسانی، ساخت مسجد و دیگر طرح ها در مناطق محروم اجرا می شود.

بهشتی با اشاره به ارائه آموزش در حوزه مشاغل مختلف از سوی بسیج سازندگی خمین، گفت: امسال کلاس های آموزشی در زمینه پرورش قارچ، تولید زعفران، اصلاح نژاد دام و صنایع دستی ارائه شده با این هدف که زمینه اشتغالزایی را برای افراد آموزش دیده فراهم کند.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج خمین ادامه داد: ۲۸۰نفر از ابتدای سال جاری در خمین در کلاس های آموزشی اشتغالزایی با رویکرد اقتصاد مقاومتی شرکت کرده اند.

وی اضافه کرد: همچنین از سوی بسیج سازندگی خمین در راستای کمک به زلزله زدگان غرب کشور، ۴۰ نفر به صورت انفرادی و برای انجام کارهای تخصصی مانند لوله کشی، برق کشی و تاسیسات به مناطق زلزله اعزام شدند.

مسئول بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج خمین خاطرنشان کرد: براساس تصمیمات گرفته شده، ساخت ۲۰واحد مسکونی برای زلزله زدگان غرب کشور به بسیج سازندگی خمین واگذار شده که در حال حاضر قطعی و حتمی نیست، اما تلاش می شود تا حتی الامکان اقدامات مطلوب برای کمک به زلزله زدگان توسط بسیج سازندگی این شهرستان انجام شود.