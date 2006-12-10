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۱۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۸:۰۴

مهرزاد معدنچی در گفتگو با مهر:

باید صباباتری را شکست می دادیم / از این هفته پرسپولیس واقعی را ببینید

مهاجم تیم پرسپولیس تهران گفت: بعد از سه تساوی متوالی، مقابل صباباتری فقط به پیروزی نیاز داشتیم و باید این تیم را شکست می دادیم که با تلاش همه بازیکنان به این هدف رسیدیم.

مهرزاد معدنچی بعد از دیدار با صباباتری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: با شرایط بسیار سخت مقابل صباباتری به میدان رفتیم. چند بازیکن خود را به علت محرومیت، مصدومیت و سفر به دوحه در اختیار نداشتیم که این موضوع مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورد. اخراج نوری هم وضعیت ما را به مراتب سخت تر کرد اما با تلاش مضاعف بازیکنان موفق به کسب سه امتیاز این دیدار شدیم.

وی همچنین تاکید کرد: در این بازی فقط باید پیروز می شدیم تا فاصله خود را با تیم های صدرنشین کمتر کنیم به همین دلیل از ابتدای بازی فقط به پیروزی فکر می کردیم. پس از سه مساوی متوالی، تساوی برای ما حکم شکست  را داشت و باید صباباتری را شکست می دادیم. خوشحالم که با گلزنی ام تلاش سایر بازیکنان را به نتیجه رساندم.

معدنچی در پایان در مورد آینده پرسپولیس اظهار داشت: مطمئنا در بازیهای بعدی تمام بازیکنان برای موفقیت پرسپولیس تلاش بیشتری انجام می دهند و پرسپولیس واقعی را از هفته به بعد می بینید.

کد مطلب 419177

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