سانحه رانندگی در محور آشتیان-راهجرد با ۴کشته/ ۸نفر مصدوم شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، ایرج کهریزی اظهار داشت: این سانحه رانندگی که در حدود ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه امروز(جمعه) در کیلومتر ۲۵ محور آشتیان به راهجرد بر اثر برخورد یک دستگاه خودروی سمند و یک دستگاه پراید رخ داد.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی افزود: در این سانحه دلخراش متاسفانه چهار نفر از سرنشینان خودروها به علت شدت جراحات ناشی از تصادف، در دم جان خود را از دست دادند.

کهریزی خاطرنشان ساخت: همچنین بر اثر این حادثه هشت نفر دیگر از سرنشینان خودروها نیز مصدوم شدند که توسط نیروهای امدادی به مراکز درمانی انتقال یافتند.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان مرکزی تصریح کرد: براساس اعلام کارشناسان تصادفات پلیس راه، علت این سانحه تجاوز به چپ از سوی راننده خودروی سمند اعلام شده است.