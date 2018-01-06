معتمدی خواننده یک اجرای ارکستر ملی شد/ امیدواری برای ثبات مدیریت

محمد معتمدی خواننده موسیقی ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور در دومین اجرای ارکستر ملی در ایام برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: به دعوت بنیاد فرهنگی هنری رودکی و استاد فریدون شهبازیان برای اجرا در دومین کنسرت ارکستر ملی در ایام برگزاری سی و سومین جشنواره موسیقی فجر حضور خواهم داشت و این امید را دارم حضورم در این مجموعه در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه های فرهنگی هنری کشور باشد.

وی درباره قطعات اجرا شده در این کنسرت توضیح داد: طبق برنامه ریزی های انجام گرفته در این کنسرت قطعاتی از آثار بزرگان و قدمای موسیقی کشورمان با یک تنظیم جدید اجرا خواهد شد. از روز شنبه نیز تمرینات ارکستر برای این کنسرت آغاز می شود و امیدوارم فضا به گونه ای باشد که مخاطبان از اجرای برنامه راضی باشند.

این خواننده موسیقی ایرانی در بخش دیگری از صحبت های خود تصریح کرد: حضور من در اجرای ارکستر ملی حین برگزاری جشنواره موسیقی فجر برای اولین بار است که اتفاق افتاده و من طی سال های گذشته حضوری در جشنواره طی دوره مدیریت جدید جشنواره نداشتم اما خوشحالم که در این اجراها فرصتی پیش آمد که می توان بار دیگر در کنار ارکستر به عنوان خواننده حضور داشته باشم. به هر حال در این ایام به تنها چیزی که می توانم اشاره کنم امیدواری برای استمرار فعالیت ارکسترهاست که نباید با تغییر دولت ها و وزیران دچار تغییر شود.

معتمدی گفت: ثبات در مدیریت و نحوه اداره ارکسترها یکی از مهم ترین اولویت هایی است که باید در حوزه ارکسترهای دولتی به آن توجه کرد. من به هیچ عنوان قصد انتقاد از مدیریت دوره های قبلی و فعلی ارکسترها را ندارم بلکه فقط این انتظار را دارم که فعالیت های مربوط به ارکسترها به تغییر دولت ها و وزیران معطوف نشود چرا که لازمه فعالیت موثر و درست ارکسترها، استقلال کاری است که امیدوارم روزی اتفاق بیفتد.

وی در پایان در جواب به سوالی مبنی بر همکاری های بعدی با ارکستر ملی تاکید کرد: همیشه قرار بوده که همکاری های من با ارکسترها مستمر باشد اما اینکه بعدا چه اتفاقی می افتد هنوز معلوم نیست، اما امیدوارم فضا به گونه ای باشد که فضای باثباتی در بدنه ارکسترها حکمفرما شود.

اولین کنسرت ارکستر ملی به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی سالار عقیلی ساعت ۱۸:۳۰ روز پنجشنبه ۲۱ دی و دومین کنسرت این مجموعه به رهبری فریدون شهبازیان و خوانندگی محمد معتمدی ساعت ۱۸:۳۰ روز دوشنبه ۲۵ دی ماه در تالار وحدت تهران میزبان تماشاگران سی و سومین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.