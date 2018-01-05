صائب عریقات خطاب به ترامپ: تو بخشی از مشکل هستی و نه راه حل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، عریقات در واکنش به اقدامات رژیم صهیونیستی که بعد از به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی صورت می گیرد، خطاب به ترامپ گفت: تو بخشی از مشکل هستی و نه راه حل و هرگز به عنوان طرف میانجی در روند سازش نخواهی بود.

همچنین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در واکنش به یهودی سازی بیت المقدس توسط رژیم صهیونیستی گفت: تشکیلات خودگردان می خواهد به دادگاه های بین المللی مراجعه کند و در نهادهای بین المللی عضو شود و از همه راه ها و ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و محاکمه رژیم صهیونیستی استفاده کند.

همچنین اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس خواستار اتخاذ راهبرد همه جانبه در قبال بیت المقدس شد.

در همین راستا نبیل ابو ردینه سخنگوی رسمی ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: تصمیم ترامپ برای اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی و رأی گیری در پارلمان این رژیم به مثابه اعلام جنگ علیه ملت فلسطین است.