جزییات اولین حضور «مهرنیا» اعلام شد/ اجرای یک تمرین هشت ماهه

مهران مهرنیا نوازنده موسیقی اصیل ایرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور گروه «مهرنیا» در سی و سومین جشنواره موسیقی فجر توضیح داد: برای اولین بار است که تصمیم به حضور در جشنواره موسیقی فجر گرفتم. مدتی است به این موضوع فکر می کنم که جشنواره موسیقی فجر می تواند تریبونی برای همه هنرمندان موسیقی کشور باشد تا در آن آثار خود را پیش روی مخاطبان قرار دهند.

وی ادامه داد: کنسرت پیش روی گروه «مهرنیا» در جشنواره شامل ۲ بخش می شود که در بخش اول بداهه نوازی هایی از من، همراه نوازندگی سازهای کوبه ای مهرداد کریم خاوری و نازنین پدرثانی برای مخاطبان اجرا می شود. در بخش دوم نیز پروژه ای که تمرین آن از هشت ماه گذشته با ۲ هنرمند برگزیده جشنواره های موسیقی جوان و ایرج بسطامی آغاز شده برای مخاطبان اجرا می شود. این پروژه که واقعا برای آن زحمت زیادی کشیده شده است، تجربه ای در حوزه «دو صدایی براساس فواصل موسیقایی در دستگاه نوا» است.

این نوازنده تار و سه تار با اشاره به تمرین های فشرده گروه در آستانه جشنواره موسیقی فجر گفت: تصنیف «پرواز خاکستر» به یاد مصیبت دیدگان زلزله استان کرمانشاه، تصنیف «حکمران چمن» بر اساس شعری از محمد سلمانی و اجرای قطعه ای با شعری از حافظ آثاری هستند که توسط گروه «مهرنیا» در قالب این پروژه برای تماشاگران اجرا می شود. البته ما پیش از این در قالب گروه «همایون» فعالیت می کردیم که بعدها جناب حسین پرنیا نیز گروهی را با همین نام شکل دادند اما بعد از مدتی تصمیم گرفتیم به جهت اینکه این هم نامی مشکلی را برای هر ۲ گروه به وجود نیاورد نام گروه ها را تغییر دهیم. از این جهت گروه ما با عنوان گروه «مهرنیا » به فعالیت ادامه می دهد و گروه آقای پرنیا هم با عنوان «پرنیا» اجرای خود را پیگیری می کنند.

مهرنیا در معرفی اعضای گروه اجرایی کنسرت عنوان کرد: مهرداد کریم خاوری و نازنین پدرثانی نوازنده سازهای کوبه ای، امید آزاک و سلیمان رضایی خوانندگان و بنده گروه نوازندگان کنسرت گروه «مهرنیا» در اجرای جشنواره را تشکیل می دهیم.

کنسرت گروه «مهرنیا» به سرپرستی مهران مهرنیا ساعت ۲۱:۳۰ روز پنجشنبه ۲۸ دی ماه در بنیاد آفرینش های نیاوران تهران میزبان مخاطبان سی و سومین جشنواره موسیقی فجر خواهد بود.