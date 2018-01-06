احد یاغموری در گفتگو با خبرنگار مهر به وضعیت جوی استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و گفت: آسمان زنجان قسمتی ابری بوده و سامانه بارشی وارد استان زنجان شده است.

وی اظهار کرد: بارش برف و باران جنوب استان را فرامی‌گیرد و همچنین در شهرستان طارم بارش برف حاکم خواهد بود و در این راستا مه در گردنه‌های کوهستانی حاکم می‌شود که مسافران اگر قصد سفر از این مناطق رادارند حتماً تمهیدات ایمنی و گرمایشی را مدنظر قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان گفت: با بارش برف پدیده مه در گردنه‌های کوهستانی حاکم می‌شود و باعث کاهش دید افقی می‌شود که رانندگان حتماً آستانه دید خود را تقویت کنند.

یاغموری به وضعیت دمای هوای استان زنجان طی چند روز آینده اشاره کرد و یاد آور شد: دمای هوای استان زنجان سه الی پنج درجه سانتی‌گراد کاهش می‌یابد و هوا سرد می‌شود.

وی به گرم‌ترین و سردترین مناطق استان زنجان طی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: طی این بازه زمانی قیدار و زنجان سردترین و آب‌بر هم گرم‌ترین منطقه استان بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان به دمای فعلی شهر زنجان اشاره کرد و یادآور شد: دمای فعلی شهر زنجان هشت درجه سانتی‌گراد است که نسبت به دیروز دو درجه سانتی‌گراد کاهش‌یافته و سرد شده است.