به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، جای نگرانی نیست! به کمک تغذیه مناسب و مصرف ویتامینها و املاح مورد نیاز میتوان تا حد بسیار زیادی به رشد و قد کشیدن طبیعی کودکان کمک کرد. یکی از بهترین و سالمترین راهها مصرف شیر غنی شده است که این املاح و ویتامینها را به طور کامل در اختیار کودک شما قرار میدهد. اگر میخواهید بدانید این ویتامینها و مواد معدنی کدامند و از چه طریقی دریافت میشوند ادامه این مطلب را بخوانید.
افزایش قد کودک با مصرف شیر غنی شده حاوی ویتامین D و روی
ویتامین D: بسیاری از کودکان به دلایل ژنتیکی قادر نیستند به اندازه کافی و مناسب قد بکشند. بنابراین، والدین باید تهیه غذاهایی را که منبع ویتامین D هستند در اولویت قرار دهند. ویتامین D در واقع یک شتابدهنده رشد فیزیکی در کودکان است و در عین حال از بروز ریکتز و فرسایش استخوان جلوگیری میکند. فسفر و کلسیوم موجود در ویتامین D در زمانی کوتاه به رشد سریع جسمانی کودک و افزایش قد او کمک میکنند.
زینک (روی): اگر احساس میکنید قد کودک شما رشد کافی نداشته و کوتاه مانده است، از مصرف روی غافل نشوید زیرا این ماده معدنی موجب از سر گرفته شدن رشد استخوان میشود. روی را میتوانید به طور طبیعی با تهیه تخممرغ و گوشت قرمز برای فرزندانتان تامین کنید. برنامههای غذایی را طوری ترتیب دهید که زینک یا همان روی در آنها نقش پر رنگی داشته باشد.
سایر ویتامینها و مواد معدنی که به افزایش قد کودکان کمک میکنند
ویتامین A: به این ویتامین که به آن رتینول نیز میگویند یکی از مهمترین ویتامینها برای افزایش قد در کودکان است. باید غذاهایی را برای کودکتان انتخاب کنید که مقدار زیادی از این ویتامین داشته باشند. ویتامین A علاوه بر کمک به افزایش قد کودکان، برای استخوانها تولید کلسیم میکند و رشد بدن را تقویت میکند. به طور خلاصه، کلم بروکلی، هلو و بسیاری از میوهها سرشار از ویتامین A هستند.
ویتامین B Complex: این ویتامین نقشهای چندگانهای در رشد جسمانی کودک بازی میکند. ۱۱ ویتامین، تشکیل دهنده ویتامین B Complex هستند و به ساخت بدن کمک میکنند. به غیر از این ۱۱ ویتامین، ویتامین B12 یا کوبالامین عاملی است که بدون تخریب استخوانها و بافتها موجب افزایش قد میشود. متخصصان کودک برای کمک به بلند شدن قد کودکان برای آنها ویتامین B Complex را تجویز میکنند.
ویتامین C: این ویتامین یا اسکوربیک به طور طبیعی برای افزایش سرعت رشد و بلوغ جسمانی ضروری است. این ویتامین که مختص رشد و نمو بدن است، باید حتما در برنامه غذایی کودکان گنجانده شود تا روند رشد جسمانی و قد کشیدن کودک با تاخیر روبرو نشود. مرکبات، موز و آووکادو برخی از مواد غذایی سرشار از ویتامین C هستند برای تغذیه استخوانها، تشکیل کلاژنهای جدید و تجدید قوای جسمانی هستند.
ویتامین F: این ویتامین حاوی پُلی چربی غیر اشباع و ترکیبات دیگری برای رشد سلولها، ترمیم و ساخت استخوانها و جلوگیری از ضعف بدن است. علاوه بر این، روند رشد را در کودکان سرعت میبخشد. فرزندانتان را به خوردن غذای دریایی عادت دهید. مصرف ماهی سالمون و روغن کانولا نیز برای رشد آنها در دوران بلوغ و نوجوانی پر فایده است.
ویتامین K: بدن برای رشد مناسب استخوانها نیاز به کلسیم دارد. مطالعات انجام شده بسیاری نقش ویتامین K را در تقویت روند رشد اثبات کردهاند. بنابراین کودکان نیز برای جلوگیری از بروز فرسایش استخوانها و افزایش سرعت قد کشیدن باید از مواد حاوی ویتامین K تغذیه کنند.
کلسیم: این ماده به ماده معدنی رشد دوباره معروف است و در رشد و نمو کودکان یک عنصر اساسی محسوب میشود. با این حال گاهی کودکان به دلیل مصرف ناکافی مواد غذایی حاوی کلسم، با کمبود آن مواجه میشوند. مصرف مواد غذایی مثل شیر و موز، محصولات لبنی مثل ماست و پنیر به رشد و حفظ سلامت استخوانها کمک میکند.
منیزیوم: این ماده با تقویت استخوانها بافت عضلانی را نیز تقویت میکند. منیزیوم با همکاری فسفر موجب افزایش رشد جسمانی کودکان میشوند.
منبع: کتاب کاله
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