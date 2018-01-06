پیروزی چاپ معلم و عقاب سنندج در هفته اول لیگ فوتسال استان

به گزارش خبرنگار مهر،‌ هفته نخست دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کردستان با حضور شش تیم شامگاه جمعه در شهرستان های تابعه استان برگزار شد.

شهرداری بیجار، شهدای کرانی یاسوکند بیجار، شورای شهر دلبران، چاپ معلم، کالا ورزشی عقاب و فراز کرد هر سه از سنندج در این رقابت ها حضور دارند.

در بازی های هفته نخست چاپ معلم سنندج پنج بر یک از سد فراز کرد سنندج عبور کرد، عقاب سنندج پنج بر چهار شهدای کرانی یاسوکند را مغلوب کرد و امید گروس بیجار و شورای دلبران شش بر شش مساوی به کار خود پایان دادند.

رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کردستان به صورت دوره ای برگزار می شود و به مدت دو ماه ادامه خواهد داشت.

تیم برتر این رقابت ها نماینده استان کردستان در مسابقات منطقه ای کشور سال آینده خواهد بود.