عمران پویش کردستان آخرین بازی خود را با برد به اتمام رساند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی دور برگشت رقابت های بسکتبال امید باشگاه های کشور شامگاه جمعه با پیروزی نماینده کردستان به پایان رسید.

تیم عمران پویش کردستان در یک جدال سخت و نفس گیر در برابر هیأت گیلان قرار گرفت و توانست با نتیجه ۸۵ بر ۷۰ این تیم را مغلوب کند و با کسب عنوان پنجمی به کار خود در این رقابت ها پایان دهد.

رقابت های بسکتبال امید باشگاه های کشور با شرکت ۱۲ تیم برگزار شد که تیم ها در دو گروه شش تیمی دیدار های خود را انجام دادند.

هیأت بسکتبال کردستان در گروه اول جدول رقابت ها قرار گرفت و با تیم های آرارات تهران، هیأت بسکتبال اصفهان، مانیزان کرمانشاه، هیأت بسکتبال گیلان و نبوغ بسکتبال اراک همگروه بود.

بلند قامتان تیم عمران پویش کردستان در این دوره از رقابت های با سه برد و هفت شکست در رده پنجمی لیگ امید باشگاه های کشور قرار گرفتند.

متین استاد نوروزی، رضا احمدیان، حمید شریفی، دیلان حیدری، محمد رانین درشت، هیمن احمدی، حمید امینی، بهیاد رحیمی، شاهین قدرگیر و صهیب شریفی بازیکنان تیم هیأت بسکتبال کردستان هستند که در این دیدار به میدان رفتند.

حمید سهراب نژاد مدیر فنی، امید ولیدی پاک سرمربی و پیام امتی به عنوان مربی تیم کردستان را هدایت و همراهی کردند.