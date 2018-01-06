قدردانی العبادی از دستاوردهای ارتش در مبارزه با تروریسم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، حیدر العبادی نخست وزیر عراق در سخنرانی خود در مراسمی به مناسبت روز ارتش گفت: ما با افتخار سالگرد تاسیس ارتش عراق که با تمام نیروهایش مهمترین حماسه های قهرمانانه ملی را برای کشور و ملت رقم زد یاد آور می شویم.

وی افزود: ارتش، بزرگی و جایگاه کشور را به آن برگرداند و از این سرزمین دفاع کرد و در این راه فداکاری های ارزشمندی در سخت ترین مراحلی که عراق شاهد آن بود از خود نشان داد.

العبادی همچنین تاکید کرد: این ارتش به حق مانند دژ محکمی از دستاوردهای ملی و حاکمیت کشورشان دفاع کرد. به مناسبت این روز و دستاوردهای محقق شده علیه گروه تروریستی داعش و تحقق امنیت و ثبات در کشور در سایه خونهای ریخته شده از نیروهای ارتش تاکید می کنیم که همچنان به اقدامات خود در ساختن ارتش ملی قدرتمند حامی کشورمان و ملتمان و حاکمیت عراق ادامه می دهیم. این ارتش شعار امنیت و آزادی و عراق یکپارچه بدون وابستگی به حزب یا گروه خاصی را با خود دارد. ارتش ما نشان داده که به هیچ گروهی تعلق ندارد و برای نجات دادن شهروندان و آزادی سرزمینمان از دست تروریسم وارد یک جنگ تمام عیار شد.