۲۳۰ عنوان برنامه فرهنگی دهه فجر امسال در نهاوند برگزار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام موسی محبی صبح شنبه در جلسه هماهنگی برنامه های دهه فجر گفت: ایام دهه فجر انقلاب اسلامی بهترین زمان برای تشکیل شورای فرهنگی در مساجد شهری و روستائی است.

وی ادامه داد: ایام دهه فجر انقلاب اسلامی در کشور به‌عنوان یک جشن ملی در نظر گرفته می‌شود و مهمترین مکان برای برگزاری اینگونه مراسم مسجد است.

حجت‌الاسلام محبی با اشاره به برنامه های تدوین شده در گرامیداشت دهه فجر اظهارداشت: ۲۳۰ عنوان برنامه فرهنگی در ایام دهه فجر درنهاوند برگزارخواهد شد که بیش از ۸۵ درصد مراسم به صورت مردمی و خودجوش در مساجد و با همکاری شورای فرهنگی اجرا خواهد شد.

رئیس تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: مسجد سیدالشهداء شهرک شهید حیدری به‌عنوان اولین شورای فرهنگی محلات درنهاوند فعال است و درآینده نیز سایر مساجد حاشیه شهر و روستاهای پرجمعیت با تشکیل این شورا از اقدامات آن بهره مند خواهند شد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند نیز گفت: مساجد، مدارس و تشکل های دینی شهرستان نهاوند، برای برگزاری باشکوه مراسم دهه فجر آماده می شوند.

علی ترکاشوند اظهارداشت: در ستاد دهه فجر شهرستان نهاوند ۱۱ کمیته جانبی تشکیل شده که به مدت ۱۰روز در مناطق مختلف نهاوند نسبت به برگزاری مراسم متنوع درحوزه های مختلف اقدام می‌ کنند.

ترکاشوند با اشاره به مسئولیت اداره تبلیغات اسلامی در کمیته مساجد و تشکل های دینی یادآورشد: ۲۳۰ عنوان برنامه فرهنگی و مذهبی در مساجد، هیئات، مدارس، و تشکل های دینی توسط این کمیته در نقاط مختلف شهری و روستائی برگزارخواهد شد.

کارشناس فرهنگی تبلیغات اسلامی نهاوند افزود: برگزاری جشن انقلاب در مساجد، برگزاری گفتمان های دینی، برگزاری محافل انس با قرآن کریم، آذین بندی معابر، مساجد و ادارات، نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس و مراکز قرآنی در نخستین روزدهه فجر، دیدار با امام جمعه، حضور گسترده هیئات مذهبی در نمازجمعه، و برگزاری باشکوه و دشمن شکن راهپیمایی روز ۲۲ بهمن از جمله محورهای مهم فعالیت های فرهنگی در دهه فجر است.