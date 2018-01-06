مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ۵ محفل انس با قرآن کریم در نقاط مختلف شهرستان نهاوند برگزارخواهد شد.

وی در ادامه افزود: این مراسم انس با حضور قاریان برجسته شهرستان نهاوند، حافظان قرآن، خانواده معظم شهدا و مسئولان و فعالان قرآنی شهرستان و بخش و عموم مردم، با هدف انس هرچه بیشتر مردم به‌ ویژه نونهالان، نوجوانان وجوانان با قرآن کریم در ایام الله دهه فجر صورت خواهد گرفت.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: این مراسم با همکاری اعضاء کمیته قرآنی و مربیان و مدیران مراکز و موسسات وابسته به اداره تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.