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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۱:۰۶

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند:

۵ محفل انس با قرآن کریم در نهاوند برگزار می‌شود

۵ محفل انس با قرآن کریم در نهاوند برگزار می‌شود

نهاوند - کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: ۵ محفل انس باقرآن کریم در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در شهرستان نهاوند برگزار خواهد شد.

مصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی ۵ محفل انس با قرآن کریم در نقاط مختلف شهرستان نهاوند برگزارخواهد شد.

وی در ادامه افزود: این مراسم انس با حضور قاریان برجسته شهرستان نهاوند، حافظان قرآن، خانواده معظم شهدا و مسئولان و فعالان قرآنی شهرستان و بخش و عموم مردم، با هدف انس هرچه بیشتر مردم به‌ ویژه نونهالان، نوجوانان وجوانان با قرآن کریم در ایام الله دهه فجر صورت خواهد گرفت.

کارشناس قرآنی تبلیغات اسلامی نهاوند گفت: این مراسم با همکاری اعضاء کمیته قرآنی و مربیان و مدیران مراکز و موسسات وابسته به اداره تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 4191828

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