فعالیت ۴۸ هیئت ورزشی در شهرستان فامنین

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید شماعی ظهر شنبه در بازدید نماینده مردم فامنین در مجلس شورای اسلامی از هیئت های ورزشی فامنین گفت: ورزش در تمامی زمینه‌ها در این شهرستان نهادینه شده است.

وی بیان داشت : تأمین و گسترش ورزش در راستای ایجاد نشاط عمومی و ایجاد امکانات ورزشی در سطح شهرستان از اهداف شورای ورزش است تا در آینده ورزش و سرانه ورزشی شهرستان شاهد شکوفایی و توسعه کمی و کیفی باشد.

شماعی با بیان اینکه در گذشته توزیع زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهرستان بیشتر بصورت متمرکز شکل گرفته بود، عنوان داشت: اهمیت به جایگاه ورزش در جامعه یکی از ابزارهای ایجاد نشاط است و باید نگاه به ورزش در شهرستان کلی باشد و از سطحی نگری پرهیز شود.

وی با بیان اینکه روستاها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست از ورزش در جهت ارتقای سطح کیفی و رشد و توسعه جامعه و کشور و حتی در راستای رسیدن به اهداف بزرگ و کسب جایگاه‌های برتر شهرستان در کشور استفاده کرد.

فرماندار فامنین همچنین از فعالیت ۳۲ هیئت ورزشی در بخش آقایان و ۱۶ هیئت ورزشی در بخش بانوان در شهرستان خبر داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ورزشکاران شهرستان فامنین با درخشش در مسابقات استانی و کشوری پویایی خود را نشان داده اند.

امیرخجسته افزود: یکی از دلایلی که باعث شد آزادگان در اسارت بدرخشند اول توکل به خدا سپس ورزش بود.

وی افزود: ورزش یک اصل است و اگر از ورزش دور شویم سلامتی و روحمان آسیب می بیند.

وی همچنین از تجهیز روستاها به ست ورزشی در شهرستان فامنین خبر داد و گفت: با پیگیری ورزشکاران ماماهان نیز یک عدد تشک کشتی به این ورزشکاران اهدا شد.