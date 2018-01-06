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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۱۳

فرماندار فامنین خبر داد:

فعالیت ۴۸ هیئت ورزشی در شهرستان فامنین

فعالیت ۴۸ هیئت ورزشی در شهرستان فامنین

فامنین - فرماندار شهرستان فامنین از فعالیت ۴۸ هیئت ورزشی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمجید شماعی ظهر شنبه در بازدید نماینده مردم فامنین در مجلس شورای اسلامی از هیئت های ورزشی فامنین گفت: ورزش در تمامی زمینه‌ها در این شهرستان نهادینه شده است.

وی بیان داشت : تأمین و گسترش ورزش در راستای ایجاد نشاط عمومی و ایجاد امکانات ورزشی در سطح شهرستان از اهداف شورای ورزش است تا در آینده ورزش و سرانه ورزشی شهرستان شاهد شکوفایی و توسعه کمی و کیفی باشد.

شماعی با بیان اینکه در گذشته توزیع زیرساخت‌های ورزشی در سطح شهرستان بیشتر بصورت متمرکز شکل گرفته بود، عنوان داشت: اهمیت به جایگاه ورزش در جامعه یکی از ابزارهای ایجاد نشاط است و باید نگاه به ورزش در شهرستان کلی باشد و از سطحی نگری پرهیز شود.

وی با بیان اینکه روستاها نیز باید مورد توجه قرار گیرند، گفت: باید با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست از ورزش در جهت ارتقای سطح کیفی و رشد و توسعه جامعه و کشور و حتی در راستای رسیدن به اهداف بزرگ و کسب جایگاه‌های برتر شهرستان در کشور استفاده کرد.

فرماندار فامنین همچنین از فعالیت ۳۲ هیئت ورزشی در بخش آقایان و ۱۶ هیئت ورزشی در بخش بانوان در شهرستان خبر داد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: ورزشکاران شهرستان فامنین با درخشش در مسابقات استانی و کشوری پویایی خود را نشان داده اند.

امیرخجسته افزود: یکی از دلایلی که باعث شد آزادگان در اسارت بدرخشند اول توکل به خدا سپس ورزش بود.

وی افزود: ورزش یک اصل است و اگر از ورزش دور شویم سلامتی و روحمان آسیب می بیند.

وی همچنین از تجهیز روستاها به ست ورزشی در شهرستان فامنین خبر داد و گفت: با پیگیری ورزشکاران ماماهان نیز یک عدد تشک کشتی به این ورزشکاران اهدا شد.

کد مطلب 4191840

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