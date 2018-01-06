ماکرون: شانسی برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه بعد از دیدار با «رجب طیب اردوغان» همتای ترکیه‎ای، اذعان کرد: شانسی برای پیشرفت در مذاکرات پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود ندارد.

وی در این‎باره گفت: عدم برآورده شدن انتظارات در زمینه توسعه سیاسی، مانع از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا می‎شود.

در نهایت، بعد از آنکه اردوغان گفت از انتظار کشیدن برای پذیرفته شدن ترکیه در اتحادیه اروپا خسته شده است؛ ماکرون پیشنهاد داد که بهتر است ترکیه به جای عضویت دائم به فکر شراکت با اتحادیه اروپا باشد چرا که روند فعلی (حداقل) در سال‎های پیش رو به نتیجه نخواهد رسید.

گفتنی است اردوغان در راستای بهبود رابطه شکننده آنکارا و اتحادیه اروپا، راهی پاریس شد حال‎آنکه در دیدار با همتای فرانسوی تاکید کرد قرار نیست ترکیه تا ابد در صف انتظار برای پیوستن به اتحادیه اروپا بایستد.

روابط ترکیه با اتحادیه اروپا، به دنبال کودتای نافرجام ۲۰۱۶ دستخوش تنش شد که اصلی ترین عامل آن انتقاد بروکسل از موج گسترده بازداشت مخالفین از سوی دولت آنکارا عنوان می‎شود.