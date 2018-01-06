تداوم صدرنشینی «تیم فوتبال یاران» در قم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سوم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های استان قم جمعه شب به پایان رسید و در پایان دیدارهای هفته سوم تیم فوتبال یاران توانست همچنان در صدر جدول باقی بماند و در سوی دیگر تیم پیام همچنان بدون امتیاز در جدول باقی ماند.

در دیدارهای برگزار شده در ورزشگاه شهید حیدریان قم، تیم فوتبال یاران به مصاف پیام رفت و موفق شد این تیم را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و دومین پیروزی این فصل را به دست بیاورد و به لطف این نتیجه و با تفاضل گل بهتر نسبت به تیم هما همچنان صدر جدول را در اختیار داشته باشد.

تیم فوتبال هما هم در بازی حساس این هفته برابر عقاب در یک بازی نزدیک و نفس گیر موفق شد با نتیجه یک بر صفر این تیم را شکست دهد و حساب امتیازات خود را به عدد ۷ رسانده و در کنار تیم یاران صدرنشین قرار گیرد اما عقاب با این شکست، برای دومین بار در سومین بازی طعم شکست را چشید.

تیم فوتبال پناه آفرین مدافع عنوان قهرمانی این هفته نیز از پیروزی دور ماند و در دیدار برابر تیم فوتبال وحدت شریف با تساوی یک بر یک متوقف شد تا برای دومین هفته متوالی موفق به کسب امتیاز کامل بازی نشود و این نتیجه پناه آفرین را در امتیاز ۴ قرار داد اما وحدت ۵ امتیازی شد.

تنها تساوی بدون گل این هفته نیز در جدال تیم‌های افشین و سوهان محمد رقم خورد که البته سوهان محمد همان تیم آبادگران است که نامش به سوهان محمد تغییر کرده و این تساوی سوهان محمد را در جدول ۴ امتیازی و افشین را ۲ امتیازی کرد.

در جدول پس از یاران و هما با ۷ امتیاز، تیم‌های وحدت شریف و پناه آفرین با ۵ و ۴ امتیاز سوم و چهارم هستند و در انتهای جدول نیز پیام تنها تیمی است که همه بازی‌های خود تا پایان هفته سوم را واگذار کرده و قعرنشین است.