نمایشگاه تخصصی مبلمان در قزوین برگزار می شود

هادی طاهرخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان از تاریخ ۱۸ لغایت ۲۲ دی ماه سال جاری به مدت ۵ روز با مشارکت تولیدکننده و عرضهکننده مبلمان و همچنین با نظارت و همکاری اتحادیه درودگران قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین برگزار خواهد شد.
وی یادآور شد : ۷۰مشارکت کننده در فضایی به مساحت ۴۰۰۰ مترمربع، از استانهای قزوین و تهران تولیدات و محصولات خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار خواهند داد.
طاهرخانی افزود :از جمله اهداف برپایی این رویداد اقتصادی، میتوان به ایجاد فضایی به منظور ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرفکننده، آشنایی مردم با آخرین تولیدات این صنعت، فراهم نمودن فضاهای رقابتی جهت افزایش تنوع انتخاب، دسترسی بهتر به کالاهای موردنیاز و ... اشاره کرد.
این مسئول گفت: کالاهایی که در این نمایشگاه عرضه می گردد مورد تایید کارشناسان اتحادیه درودگران استان قزوین بوده و بر نحوه فروش آنها نیز نظارت خواهند داشت.
مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین در پایان گفت: دوازدهمین نمایشگاه تخصصی مبلمان در مدت برگزاری از ساعت ۱۵ الی ۲۱:۳۰ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی استان قزوین واقع در بلوار امام خمینی(ره) جنب صدا و سیما جهت بازدید علاقهمندان و عموم دایر خواهد بود.
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