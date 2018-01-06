به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فغفوری ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه اقتصاد استان در محل استانداری زنجان، افزود: افزایش سهم مالیات‌ها در استان نشان از رونق کسب ‌و کار و اشتغال‌های ایجاد شده در استان است، به طوری که در اسفندماه سال ۹۲، سرمایه‌گذاری صنعتی انجام شده در استان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده که در حال حاضر این شاخص به ۶ هزار میلیارد تومان رسیده است.

وی در رابطه با شهرک صنعتی دره‌لیق، تصریح کرد: این بخش در سال ۹۴ به عنوان شهرک صنعتی به مساحت ۷۰۰ هکتار مصوب شده است که تاکنون بودجه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است و از آنجایی که در شهرستان زنجان با کمبود زمین صنعتی مواجه هستیم، توجه به این شهرک صنعتی، حائز اهمیت است.

فغفوری وضعیت صادرات فرش استان زنجان را بسیار مطلوب اعلام کرد و افزود: سهم استان زنجان از صادرات کشور ۱۹٫۱ درصد است و در این میان سهم صادرات فرش دستباف در صادرات استان بالاتر از کشوری است.

وی اظهار کرد: فرش‌های پشمی بافته‌شده استان زنجان به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، لبنان، آلمان، کانادا، ایتالیا، برزیل و آفریقای جنوبی و عمده بازار فرش‌های ابریشمی کشورهای ژاپن، چین و روسیه صادر می‌شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: ۴۵درصد فرش‌های صادراتی فرش ابریشم و ۵۵ درصدفرش‌های پشمی و تابلو فرش است.

فغفوری به صادرات فرش استان زنجان طی ۹ ماهه سال جاری اشاره کرد و افزود: طی این بازه زمانی ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار صادرات فرش دستباف از استان زنجان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱ درصد رشد دارد و صادرات فرش زنجان خوش درخشیده است.

وی تأکید کرد: استان زنجان بیش از ۵۰ هزار بافنده دارد و کیفیت فرش دستباف استان زنجان بسیار خوب است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورداستفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان نسبت به ارتقای کیفیت فرش تولیدی استان دوره‌های آموزشی را برای قالی‌بافان، طراحان اجرا می‌کند.

فغفوری یادآور شد: در استان زنجان موزه فرش ایجادشده است و در این موزه تابلو فرش و فرش‌های دستباف ابریشمی و پشمی وجود دارد.