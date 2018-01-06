به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمدتراب میری با اشاره به اینکه تاکنون بیش از ۱۴ هزار تن از محصول کشاورزان با قیمت تضمینی خریداری شده، افزود: در سال زراعی جاری بیش از ۷ هزار هکتار از اراضی استان به زیرکشت ذرت دانه‌ای رفته است.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت بیش از ۴۰ هزار تن محصول خریداری شود، یادآور شد: همچنین ۸۰۰ هکتار از مزارع ذرت نیز بصورت سیلویی برداشت شده و از این سطح بالغ بر ۳۲ هزار تن محصول تولید شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام افزود: در سال زراعی جاری ذرت دانه‌ای با قیمت تضمینی ۱۰ هزار و ۶۵۰ ریال از طریق شرکت پشتیبانی امور دام استان و با مباشرت ۱۱ مرکز خرید ثابت بخش خصوصی و تعاونی خریداری و از طریق بورس محصولات کشاورزی به بازار عرضه می‌شود.