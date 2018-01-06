به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت‌های فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های استان قم جمعه شب به پایان رسید و تیم فوتسال شیر ویژه همچنان در صدر جدول باقی ماند اما تیم شهرداری با شکست برابر مقاومت به دسته اول سقوط کرد.

در بازی‌های برگزار شده از هفته یازدهم و در شرایطی که اکنون ۳ هفته به پایان لیگ برتر فوتسال استان قم باقی است تیم فوتسال شیر ویژه در مهم‌ترین بازی هفته در مسابقه‌ای پرگل و دیدنی موفق شد ۶ بر ۳ تیم فوتسال آرش را شکست دهد و همچنان در صدر جدول باقی بماند.

شیر ویژه با این پیروزی امتیازات خود را به عدد ۲۵ رساند و یک امتیاز بیشتری از تیم نبرد دارد که توانست این هفته در یک بازی سخت و نفس گیر به دشواری ۲ بر یک تیم یاقوت را شکست دهد و همچنان در فاصله یک امتیازی صدرنشین باقی بماند.

تیم فوتسال ذاکر، مدافع عنوان قهرمانی و پر افتخارترین تیم فوتسال باشگاهی قم در دهه ۹۰، در دیدار برابر ماهان با نتیجه‌ای دور از انتظار مواجه شد و مقابل این تیم به تساوی ۲ بر ۲ رسید و با از دست دادن ۲ امتیاز حساس در این بازی از صدر جدول دور شد و اکنون با فاصله ۵ امتیازی با صدرنشین امید چندانی به قهرمانی ندارد.

تیم فوتسال مقاومت هم در دیدار برابر تیم بحران زده شهرداری ۶ بر صفر به پیروزی رسید و شهرداری با این شکست به دسته اول سقوط کرد در حالی که شهرداری که ۲ سال قبل قهرمان لیگ برتر شده بود در ۱۱ بازی این فصل به جز یک مسابقه که به تساوی دست یافته در همه ۱۰ بازی دیگر خود، شکست خورده است.

بدین ترتیب در شرایطی که ۳ هفته پر التهاب در لیگ برتر باقی مانده تیم‌های شیر ویژه و نبرد مدعیان اصلی قهرمانی هستند در حالی که ذاکر با فاصله از دو تیم صدرنشین اکنون برای کسب سومی می‌جنگد اما همچنان نیم نگاهی به غفلت صدرنشینان دارد.