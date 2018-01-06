پیشروی چشمگیر ارتش سوریه در ادلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، نیروهای ارتش سوریه توانستند طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۱۴ روستای دیگر را در استان ادلب از دست تروریستها آزاد کنند.

فعالان سوری گزارش دادند که حملات هوایی جنگنده های سوری، عناصر مسلح از جمله تروریست های جبهه النصره را مجبور به عقب نشینی کرده و این مساله زمینه را برای پیشروی برق آسای ارتش در این منطقه طی هفته گذشته فراهم کرده است.

بر اساس این گزارش، نیروهای ارتش سوریه از ۲۲ اکتبر تاکنون توانسته اند کنترل ۸۴ روستا را به دست بگیرند. خبرگزاری رسمی سوریه(سانا) نیز گزارش داد که هماهنگی های نظامی میان یگان های ارتش نقش مهمی در تحقق پیشروی های چشمگیر در حومه شمال شرقی حماه و جنوب شرقی ادلب ایفا کرده به طوری که این نیروها توانستند کمتر از یک ماه از آغاز عملیات نظامی خود دهها روستا را آزاد کرده و دهها تروریست را به هلاکت برسانند.