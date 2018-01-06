به گزارش خبرگزاری مهر، این اتحادیه در نامه ای به فدراسیون های ملی اعلام کرد درجه کلیه داوران سال ۲۰۱۸ میلادی در سیستم آتنا (مربوط به سوابق کشتی گیران، داوران و ... اتحادیه جهانی) به روز رسانی گردیده و به دلیل محدودیت سنی تا ۶۰ سال، داوران بالای ۶۰ سال به صورت اتوماتیک درجه بین المللی خود را تا تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۶ از دست خواهند داد.

این اتحادیه همچنین اعلام کرد لیست کامل داوران سال ۲۰۱۸ میلادی و اطلاعات بیشتر مربوط به کلاس ها در اوایل ماه نخست میلادی برای تمامی فدراسیون های ملی ارسال خواهد شد.

همچنین کلینیک داوران S۱ (المپیکی) کشتی نیز روزهای ۲۳ تا ۲۷ دی ماه در شهر سامورین کشور اسلواکی برگزار می شود و حضور تمامی داوران المپیکی در آن اجباری است.

در این کلینیک آخرین قوانین و مقررات کشتی دنیا برای حاضرین تشریح خواهد شد و پس از آن در مسابقات اجرایی می شود.

۷۹ داور المپیکی از جمله محمد ابراهیم امامی، اردوان صاحب، محمد مصلایی پور و مزدک گیتی در این کلینیک حضور می یابند.