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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۱۴

رئیس اداره سوادآموزی آموزش و پرورش زرند:

۱۴۷ نفر در شهرستان زرند بی سواد هستند

۱۴۷ نفر در شهرستان زرند بی سواد هستند

زرند - رئیس اداره سواد آموزی آموزش و پرورش زرند از بی سواد بودن ۱۴۷ نفر در این شهرستان خبر داد.

محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۹۷ درصد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال زرند باسواد هستند، تصریح داشت: بر اساس این آمار زرند در سطح استان کرمان جزو شهرستان های پیشرو در زمینه سواد آموزی است.

وی با عنوان اینکه ۱۴۷ نفر در شهرستان زرند بی سواد هستند، گفت: از این تعداد ۱۱۷ نفر مرد و ۳۰ نفر زن هستند.

رئیس اداره سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان زرند با اشاره به اینکه شهرستان زرند یک شهید سواد آموزی دارد، ابرازداشت: شهید محمد علیزاده تنها شهید سواد آموزی شهرستان زرند است.

وی اضافه داشت: اداره سوادآموزی زرند مشکلاتی دارد که از جمله آنها می توان به عدم همکاری سوادآموزان، نگرانی آموزش دهندگان از تبدیل وضعیت خود و نبود اعتبارات کافی اشاره کرد.

سلطانی با بیان اینکه برای جذب افراد بی سواد افراد باسواد به خانه آن ها مراجعه می کنند، عنوان کرد: در سال جاری بیش از ۴۳۰ نفر از اتباع خارجه در زرند دوره های آموزش سواد آموزی را گذرانده اند.

کد مطلب 4191892

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