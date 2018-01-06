محمد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۹۷ درصد گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال زرند باسواد هستند، تصریح داشت: بر اساس این آمار زرند در سطح استان کرمان جزو شهرستان های پیشرو در زمینه سواد آموزی است.

وی با عنوان اینکه ۱۴۷ نفر در شهرستان زرند بی سواد هستند، گفت: از این تعداد ۱۱۷ نفر مرد و ۳۰ نفر زن هستند.

رئیس اداره سواد آموزی آموزش و پرورش شهرستان زرند با اشاره به اینکه شهرستان زرند یک شهید سواد آموزی دارد، ابرازداشت: شهید محمد علیزاده تنها شهید سواد آموزی شهرستان زرند است.

وی اضافه داشت: اداره سوادآموزی زرند مشکلاتی دارد که از جمله آنها می توان به عدم همکاری سوادآموزان، نگرانی آموزش دهندگان از تبدیل وضعیت خود و نبود اعتبارات کافی اشاره کرد.

سلطانی با بیان اینکه برای جذب افراد بی سواد افراد باسواد به خانه آن ها مراجعه می کنند، عنوان کرد: در سال جاری بیش از ۴۳۰ نفر از اتباع خارجه در زرند دوره های آموزش سواد آموزی را گذرانده اند.