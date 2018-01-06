به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان بوشهر، فرهاد فیاض بخش اظهار داشت: با رأی هیئت‌داوران بازبین متشکل از مرتضی فیروزی، اصغر جوادی و کریم آبادی ۱۲ نمایش در سه بخش صحنه‌ای، خیابانی و مرکز توانبخشی به جشنواره راه‌یافته‌اند.

وی افزود: نمایش‌های «بعدازظهر آخر پاییز» به نویسندگی احسان احمدزاده و کارگردانی طیبه بهزاد از بوشهر، «کفتار املت میخوره» به نویسندگی حسن سالارمنش و کارگردانی حدیث سیرجانیان از بوشهر(مشروط)، «لیل» به نویسندگی جواد طاهریان و کارگردانی حمیده نصاری از بوشهر (مشروط)، جزیره کولا کولاک» به نویسندگی و کارگردانی حمید فلاحی از بوشهر (مشروط)، «کابوس یک رؤیا» به نویسندگی مهرداد کورش نیا و کارگردانی جواد فروزش از آبپخش، «گلزخم» به نویسندگی صادق فاضلی و کارگردانی الهام دریاپور از دیلم، «ترامادول» به نویسندگی و کارگردانی مهدی محمدی از دیلم، «باد غول» به نویسندگی مهدی بلوچ و کارگردانی بهادر رستگار از دیلم، «کمدی ارتفاعات» به نویسندگی امید طاهری کارگردانی عبدالرسول محمودی از دیر در بخش صحنه‌ای و نمایش «مبارک» به نویسندگی حمیده نصاری و کارگردانی حمید انصاری در بخش خیابانی و نمایش‌های «مکعب صورتی» به نویسندگی حسن صابری و کارگردانی عاطفه عبادی پور (مرکز توانبخشی ۱۲ آذر برازجان) و «سالاد فصل» به نویسندگی و کارگردانی عبدالرضا محمدی نژاد (مشروط- مرکز توانبخشی کوشا گناوه ) در چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر حضور دارند.

دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر معلولین استان بوشهر خاطرنشان کرد: جشنواره استانی تئاتر معلولین ۲۳ الی ۲۶ دی‌ماه در مجموعه تئاتر شهر بوشهر برگزار می‌شود.