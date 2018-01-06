توقف کمک ۱۲۵ میلیون دلاری آمریکا به آنروا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، شماری از مسئولان ارشد آمریکایی اعلام کردند که دولت ترامپ به سازمان ملل ابلاغ کرده است که ۱۲۵ میلیون دلار از کمک های اختصاصی به آژانس آنروا در ماه جاری میلادی را کاهش داده است.

آنها همچنین تاکید کردند که دولت آمریکا قصد دارد مبلغ ۱۸۰ میلیون از مجموع کمک های اختصاصی به آژانس آنروا را کاهش دهد و البته این مسئله بستگی به موضع تشکیلات خودگردان فلسطین در مورد احیای روند مذاکرات سازش با رژیم صهیونیستی دارد و در صورتی که مذاکرات ازسرگرفته نشود، واشنگتن مجازات های مالی را در نظر خواهد گرفت که کاهش مبلغ مذکور یکی از این مجازات ها خواهد بود.

این درحالی است که یک منبع وابسته به وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با رویترز گفته است: گزارش‎ها درباره توقف کمک‎های مالی به آنروا گمراه‎کننده است و اینکه طرف مقابل پول را در موعد مقرر دریافت نکرده به آن معنا نیست که پرداخت آن تعلیق یا لغو شده است. بحث‌و‎تبادل نظر پیرامون این موضوع به قوت خود باقی است و تصمیم نهایی تا اواسط ژانویه اعلام خواهد شد.

وی حتی مدعی شد که تصمیم اولیه هم درباره این مسئله اتخاذ نشده است و هرگونه گزارش مبنی بر قطع کمک ۱۲۵ میلیون دلاری آمریکا، کذب است!