پذیرش ۱۰۵ زن خشونت دیده در خانه امن بهزیستی یزد

جلیل عفتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سال گذشته ۲۲۵ نفر و در سال جاری ۱۰۵ نفر از زنان و دختران خشونت دیده در این مرکز پذیرش شده اند.

وی در مورد خانه های امن ایجاد شده در استان گفت: این خانه ها به منظور ایجاد محیطی امن برای زنان و دختران در معرض خشونت فراهم شده و هدف از راه اندازی آن فراهم کردن شرایط بازگشت امن به خانواده از طریق ارائه خدمات روانشناختی، مددکاری و حقوقی است.

عفتی، تامین محل امن برای زنان و دختران خشونت دیده و فرزندان آنها، مداخله در وضعیت فرد خشونت دیده به منظور ارتقا توانمندی و پیشگیری، شناسایی آسیب های مرتبط با زنان و دختران، اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی در رابطه با زنان و ارائه راهکارها از دیگر اهداف راه اندازی خانه امن توسط بهزیستی دانست.

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین از راه اندازی خانه سلامت دختران خبر داد و عنوان کرد: هدف کلی این مرکز جلوگیری از ابتلاء دختران در معرض آسیب به آسیبهای اجتماعی است.

عفتی، حمایت و نگهداری از دختران در معرض آسیب اجتماعی نیازمند حمایت اجتماعی، فراهم کردن زمینه های تحصیل، اشتغال، خودکفایی و استقلال این افراد، شناخت استعدادها و توانمندیهای دختران در معرض آسیب و هدایت آنها به سوی استفاده از این توانمندیها از دیگر اهداف خانه سلامت دختران است.

وی در خصوص خدمات ارائه شده توسط این مرکز خاطرنشان کرد: سال گذشته ۶۸ نفر و ۶ ماهه اول سالجاری حدود ۲۶ نفر از خدمات حمایتی این مرکز برخوردار شده اند.

عفتی با اشاره به راه اندازی مرکز بازپروری زنان در بهزیستی گفت: این مرکز با هدف بازپروری و بازتوانی روانی، اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب اجتماعی حاد و آسیب دیده اجتماعی ایجاد شده است.

وی، گروه های هدف این مرکز را دختران و زنان آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی ذکر کرد و اظهار داشت: فراهم کردن شرایط بازگشت به خانواده، ازدواج، اشتغال و... با کمک روانشناسان، مددکاران و مشاورین حقوقی از دیگر اهداف این مرکز است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد افزود: سال گذشته ۳۵ زن و دختر آسیب دیده و در معرض آسیب اجتماعی در این مرکز ساماندهی شده اند.