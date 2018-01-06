هیچ مشکلی با خادم و فدراسیون کشتی ندارم/ قرار نیست همیشه باشیم

امیر توکلیان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصمیم شورای فنی کشتی آزاد در خصوص تغییرات اخیر کادر فنی تیم ملی قابل احترام است، اظهار داشت: مطمئنا شورای فنی با توجه به اهداف و برنامه های پیش روی تیم ملی کشتی آزاد، تمامی جوانب امر را در نظر گرفته و بهترین تصمیم را اتخاذ کرده است. ضمن اینکه پذیرفتن مسئولیت امور فنی تیم ملی توسط رسول خادم هم بهترین تصمیم و اتفاق بود و باید آنرا به فال نیک گرفت.

وی با رد شایعه اختلاف فدراسیون کشتی و جدایی از رسول خادم تصریح کرد: به هیچ عنوان چنین چیزی صحت ندارد. من هم اکنون عضو کمیته فنی مسابقات مختلف و همچنین عضو کمیته مربیان فدراسیون هستم و اتفاقا در هفته جاری نیز در جلسه کمیته مربیان حضور خواهد داشت. مطمئنا قرار نیست که من یا مربیانی مثل من همیشه در جمع اعضای کادر فنی تیم ملی باشند.

مربی سابق تیم ملی کشتی آزاد افزود: به جرات باید به این نکته اشاره کنم که هر جا و هر مقطعی که لازم باشد و متولیان کشتی تشخیص دهند، حضور خواهم داشت تا بتوانم به کشتی کمک کنم. عدم حضور من در جمع کادر فنی کنونی تیم ملی نیز به هیچ عنوان به معنای قطع همکاری من با فدراسیون یا رسول خادم نیست و این مساله مربوط به سیاست ها و تصمیمات شورای فنی بر می گردد. ضمنا این تصمیمات نیز برای من قابل احترام است.

توکلیان در خصوص محمد طلایی و حضو وی در کادر فنی تیم ملی نیز گفت: طلایی یکی از مربیان باتجربه و توانمند کشتی آزاد ایران است که واقعا باید به او برای زحمات چندین ساله اش خسته نباشید گفت. حضور مجدد او در کادر فنی تیم ملی باعث خوشحالی است، چراکه او در برهه کنونی از هر نظر توان و شایستگی حضور در عرصه ملی را دارد.

وی در پایان گفت: به عنوان عضو کوچکی از خانواده بزرگ کشتی ایران به هیچ چیز جز رشد و پیشرفت کشتی در عرصه های جهانی نمی اندیشم و همواره تلاش می کنم سهم اندکی در این موفقیت ها داشته باشم.