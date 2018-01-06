عنصرهای نفوذی بدترین دشمن نظام/ دین را به حراج نگذاریم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح شنبه در جمع مدیران هسته های گزینش دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی بیان کرد: انتخاب اصلح در ذات هر انسانی نهفته است.

وی ادامه داد: حتی یک کشاورز نیز محصولاتی را انتخاب می کند که برایش محصول و ثمره بهتری داشته باشد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه اصل گزینش را همه می دانند، گفت: انتخاب احسن از مسائل فطری بوده اما وقتی بی تفاوتی ها جایگزین شود، انسان در گزینش عمدا اشتباه می کند.

وی با اشاره به آیات و روایات بیان کرد: در منشور اخلاقی امام علی (ع) به گزینش اصلح توصیه های زیادی شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: اگر عده ای گزینش را به باد استیضاح می گیرند، تفکر خود را رسوا کرده که باید به حال خودشان نیز گریه کنند.

وی با بیان اینکه در برخی از مواقع مانند ازدواج، انسان با گزینش نامطلوب به خودش ظلم می کند، اظهار کرد: اما در برخی از مواقع امانتی به دست انسان است که نسبت به آن نیز ظلم می کند.

دین و سعادت را حراج نکنیم

آیت الله عبادی ادامه داد: گزینش نیز از جمله امانت هایی است که اگر در آن تخلفی ایجاد شود، مانند چشمه آلوده و مسموم هر روز می جوشد.

وی اظهار کرد: زمانی که فردی بنا به دلایل متعدد مانند پارتی، پول و یا نسبت خویشاوندی برای ۳۰ سال به کار گمارده شود، خود نیز زنجیره وار این اشتباه را ادامه می دهد.

آیت الله عبادی با بیان اینکه بعد از مرگ انسان، پرونده عمل وی بسته می شود، افزود: این پرونده تنها در امور جاریه باز است، بنابراین باید عملی انجام دهیم که بعد از مرگ، خیر آن به ما برسد.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه نباید دین، وجدان و سعادت خود را حراج کنیم، گفت: بنا به روایتی از امام حسین (ع)، اگر دین ندارید، حداقل آزاد مرد باشید.

وی با بیان اینکه نباید به کسی باج دهیم چرا که هیچ کس از ما بهتر نیست، گفت: مسئولیت شما مدیران هسته های گزینش دستگاه های اجرایی بسیار خطیر است که نباید شریک گناه دیگران شوید.

مسئولان مشکلات را رفع کنند

آیت الله عبادی بیان کرد: همه قوانین در اجرا نقاط ضعف و قوت خود را نشان می دهند و قانون نیز تکمله ای نیاز دارد که امید است توسط قانون گذارها تکمیل شود.

وی بیان کرد: تکمله قانون این است که اگر مسئولی شرایط استخدام را داشت و بر مرکب مراد سوار شد، هرجا که شرایط نیز بر هم خورد، بیرونش کنند.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه فلسفه گزینش این است که اداره، جمهوری اسلامی باشد، افزود: نباید شرایط اداره ای به گونه ای باشد که مردم برای حل مشکل مراجعه کرده و پاسخی نیز دریافت نکنند.

وی با اشاره به اعتراض مردم نسبت به برخی از مشکلات بیان کرد: دولت مردان باید مشکلات را حل می کردند تا نارضایتی ها نیز ایجاد نمی شد.

رویارویی انقلاب با دو دشمن داخلی و خارجی

آیت الله عبادی با بیان اینکه عده ای از این نارضایتی ها سوء استفاده می کنند، گفت: در حال حاضر با دو دشمن مواجه هستیم.

وی ادامه داد: یک دشمن خارجی بوده و همیشه در کمین است و دشمن دیگر نیز تعدادی از دولت مردان و نفوذی هایی هستند که زمینه نفوذ را فراهم می کنند که این بدترین نوع دشمنی است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه دشمن داخلی بسیار بدتر از دشمن خارجی است، گفت: برخی قانون دان های قانون شکن دزدی هایی را انجام داده و پرونده را به گونه ای مرتب می کنند که پیدا کردن جرم مشکل است.

وی خطاب به مدیران هسته های گزینش دستگاه های اجرایی خراسان جنوبی بیان کرد: کار شما عقلی، فطری و قانونی است که باید در اجرای آن دقت داشته باشید.