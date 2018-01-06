احداث مخزن آب شرب ۵۰۰مترمکعبی روستای بنادکوک/رفع مشکل ۸۱۸ خانوار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد، رضا مظفری اظهار داشت: خشکسالی های پی در پی، منابع آبی این شهرستان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است به گونه ای که اکثر چاهها و قنوات از مدار خارج شده اند.

مظفری افزود: با تمام این مشکلات این شرکت نسبت به رفع مشکل کم آبی مشترکین روستایی خود بی توجه نبوده و با وجود مشکلات فراوان، مخزن آب شرب ۵۰۰ متر مکعبی روستای بنادکوک را احداث کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: مشکل کم آبی روستای مذکور حل و مشترکین این روستا از آب شرب سالم وبهداشتی بهرمند شوند.

مظفری خاطرنشان کرد: این پروژه ۸۱۸ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۴۹۰ نفر را زیر پوشش قرار می دهد.