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۱۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۴۵

مدیر آبفار تفت خبر داد:

احداث مخزن آب شرب ۵۰۰مترمکعبی روستای بنادکوک/رفع مشکل ۸۱۸ خانوار

احداث مخزن آب شرب ۵۰۰مترمکعبی روستای بنادکوک/رفع مشکل ۸۱۸ خانوار

یزد ـ مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تفت از اتمام مخزن آب آشامیدنی۵۰۰ مترمکعبی روستای بنادکوک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد، رضا مظفری اظهار داشت: خشکسالی های پی در پی، منابع آبی این شهرستان را با مشکلات جدی روبه‌رو کرده است به گونه ای که اکثر چاهها و قنوات از مدار خارج شده اند.

مظفری افزود: با تمام این مشکلات این شرکت نسبت به رفع مشکل کم آبی مشترکین روستایی خود بی توجه نبوده و با وجود مشکلات فراوان، مخزن آب شرب ۵۰۰ متر مکعبی روستای بنادکوک را احداث کرد.

وی اظهار امیدواری کرد: مشکل کم آبی روستای مذکور حل و مشترکین این روستا از آب شرب سالم وبهداشتی بهرمند شوند.

مظفری خاطرنشان کرد: این پروژه ۸۱۸ خانوار با جمعیتی بالغ بر ۲ هزار و ۴۹۰ نفر را زیر پوشش قرار می دهد.

کد مطلب 4191931

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