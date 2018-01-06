به گزارش خبرنگار مهر، رحیم بنا مولایی در چهل و هشتمین جلسه گفتگوی دولت و بخش خصوصی که صبح شنبه در سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، با بیان اینکه امنیت ملی در سایه وحدت و انسجام ملت حاصل می شود، اظهار کرد: مشکل اقتصادی مردم با همکاری بخش خصوصی و بخش دولتی برطرف می شود.

وی با اشاره به اینکه نظام کارفرمایی کشور در ماه های اخیر باید پرداخت های سنگینی را برای جامعه کارگری انجام دهد، افزود: امیدواریم سازمان تامین اجتماعی و دارایی در اخذ مطالبات خود در این ایام مساعدت لازم را داشته باشند.

رئیس اتاق بازرگانی البرز ایجاد بستر تقسیط بدهی کارفرمایان را یکی از راه های مهم برون رفت از مشکلات این بخش دانست و تصریح کرد: مشکلات بین بخش خصوصی و دولت در این جلسات مورد توجه قرار می گیرد.

بنامولایی با اشاره به اینکه بنا بود اتاق های اصناف، تعاون و بازرگانی قوانین مخل کسب و کار را شناسایی و در جلسات مطرح کنند، گفت: شناسایی فرایند اضافی در روند اجرایی سازمان ها نظیر اخذ مجوز فعالیت های مختلف الزامی و حائز اهمیت است.

وی با تاکید بر اینکه نمایشگاه دائمی استان البرز ۱۴ بهمن ماه با حضور مقامات کشوری و استانی افتتاح می شود، اظهار کرد: رونمایی از سایت تجارت الکترونیک استان البرز برای ارتقای بهره بری نیز از دیگر اقداماتی است که در دهه مبارک فجر انجام می گیرد.