تقدیر از حضور گسترده کرمانی ها در راهپیمایی محکومیت اغتشاشات اخیر

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح شنبه در آیین ملی نکوداشت مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی که در دانشگاه فرهنگیان کرمان برگزار شد، اظهار کرد: باید سیاست گذاری همراه با اخلاق را باید از آیت الله هاشمی رفسنجانی بیاموزیم.

وی با اشاره به لزوم شناخت خصوصات ذاتی شخصیت آیت الله هاشمی رفسنجانی گفت: اولین خصوصیت شخصیتی آیت الله هاشمی رفسنجانی که مقام معظم رهبری هم فرمودند، هوش و ذکاوت او بود، توانمندی در سازماندهی دومین خصوصیات اخلاقی هاشمی رفسنجانی بود که منجر به ایجاد ظرفیت ها در کشور شده است.

وی صبر و شکیبایی و شجاعت از خصوصیات آیت الله هاشمی رفسنجانی دانست و افزود: خدمات او در اداره دفاع مقدس و هشت سال جنگ تحمیلی کار بزرگی بود. آیت الله هاشمی رفسنجانی اهل مشورت در دوران هشت سال دفاع مقدس بود.

رزم حسینی عنوان کرد: شجاعت در تصمیم گیری آیت الله هاشمی در دولت سازندگی هم مشهود بود که در شرایط سخت در دوران بعد جنگ خدمات او در بازسازی کشور مشهود است.

وی با بیان اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از تمام فراز و نشیب های اقتصادی و سیاسی بعد از جنگ مورد آزمون قرار گرفت، تصریح کرد: مردم کرمان به شایستگی حق او را نشان دادند به گونه ای که بعد از 10 سال که به کرمان آمد از او به شایستگی استقبال کردند.

استاندار کرمان تصریح کرد: آیت الله هاشمی به شدت معتقد به اعتدال از جنس عدل بودند، گروههای فعال سیاسی در استان کرمان هستند آیت الله هاشمی رفسنجانی ابزار هیچ گروه سیاسی نشد و متعلق به امام، رهبری و انقلاب بود و این مشی آیت الله هاشمی بود.

وی ابراز داشت: مدل توسعه روستایی در کرمان را باور داشت به گونه ای که از توسعه قلع گنج حمایت کردند و رهبر مقام معظم فرمودند یک تیم مستند ساز این منطقه را به ثبت برساند.

رزم حسینی با تاکید به اینکه آیت الله هاشمی رفسنجانی عالمی ربانی و بصیر بود، اظهار کرد: او به اصل ولایت فقیه و ولی فقی زمان اعتقاد داشت.

وی با اشاره به اینکه باید قدردان مردم باشیم، از مردم به دلیل حضور گسترده در راهپیمایی روز گذشته تشکر کرد و گفت: روز گذشته همه گروه ها در این آیین حضور پیدا کردند.

استاندار کرمان با اشاره به اینکه نمی توانیم مثل سوریه، افغانستان، تونس، مصر و...بشویم چرا که ما برای انقلاب بسیار هزینه کرده و شهید داده ایم، افزود: عدالت این است که باید به حق و انصاف صحبت کنیم، مشکلات اقتصادی همواره در ایران وجود داشته است.

وی یادآور شد: آیت الله هاشمی رفسنجانی در اواخر عمرشان دغدغه زیادی به استان کرمان داشتند، علاقمند به صنعت، معادن، آب، میراث فرهنگی و گردشگری را در کرمان دنبال کنند و مشورت های ایشان استفاده کردیم.