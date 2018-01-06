اعتبارات بودجه سال آینده به سمت حل مشکلات حرکت می کند

جلال میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از اهتمام مجلس برای پیگیری مطالبات مردم خبر داد و اظهار داشت: بعد از این که لایحه بودجه توسط رئیس جمهور به مجلس ارائه شد، مجلس بررسی این لایجه به خصوص برخی تبصره های بودجه از جمله تبصره ۱۸ که بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی را مد نظر قرار دارد.

وی افزود: قرار بر این است که مجلس با توجه به نقطه نظرات و انتظاراتی که مردم دارند تغییراتی در بودجه از جمله در تبصره ۱۸ به وجود آورد.

میرزایی اضافه کرد: به هر حال هدف مجلس این است که اعتبارات بودجه سال آینده به سمت حل مشکلات مردم و به خصوص جوانان سوق دهد و علاوه بر این نیز صرفه جویی در هزینه ها شود.

وی گفت: همچنین اعتبار برخی از دستگاه ها کاهش پیدا کند و سمت و سوی بودجه به سمت حل مشکلات مردم از جمله بیکاری جوانان حرکت کند.