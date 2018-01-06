قهرمان نیم فصل اول لیگ برتر تکواندو معرفی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این رقابتها که تحت عنوان جام خلیج فارس و یادواره شهدای تکواندو مدافع حرم هر دو هفته یکبار در تهران و خانه تکواندو برگزار می شود، ۱۱ تیم حاضر، رقابت های هفته نهم تا یازدهم خود را دوشنبه ۱۷ دیماه برگزار می کنند.

در مهمترین دیدار هفته نهم دو تیم شهرداری ورامین و لوازم خانگی کن برابر هم صف آرایی می کنند. این دیدار تقابل سرمربی تیم های ملی نوجوانان و پاراتکواندوست. «کن» با هدایت محمدرضا زوار صدرنشین فعلی این مسابقات است و برای ماندن در صدر و کسب عنوان قهرمانی نیم فصل به ۳ امتیاز این بازی نیاز دارد و شهرداری هم با پیام خانلرخانی برای ماندن در کورس قهرمانی و رسیدن نمی خواهد امتیاز از دست بدهد.

در ادامه دیدارهیا این هفته پاس قوامین با تعاونی انقلاب شهریار، دانشگاه آزاد با هیات تکواندو شمال‌شرق، پالایش نفت آبادان با ملوان نداجا و کلینیک بهبد کرج با یاسین پیشرو مبارزه می کنند.

در جدول رده بندی لوازم خانگی کن با ۲۰ امتیاز صدرنشین است. دانشگاه آزاد اسلامی با ۱۹ امتیاز جایگاه دوم را در اختیار دارد و شهرداری ورامین نیز با ۱۸ امتیاز سوم است.

برنامه رقابت‌های هفته دهم:

* پاس قوامین – کلینیک بهبد کرج

* دانشگاه آزاداسلامی – تعاونی انقلاب شهریار

* یاسین پیشرو قم – شهرداری ورامین

* هیات تکواندو شمال شرق – لوازم ورزشی کوروش

* لوازم خانگی کن - تیم ملوان نداجا

برنامه رقابت‌های هفته یازدهم:

* پاس قوامین – دانشگاه آزاداسلامی

* کلینیک بهبد کرج – شهرداری ورامین

* تعاونی انقلاب شهریار – لوازم ورزشی کوروش

* یاسین پیشرو قم – ملوان نداجا

* هیات تکواندو شمال شرق – پالایش نفت آبادان